Kuş Ne Yer? Yavru Kuşlar Nasıl Beslenir Ve Kuşların En Çok Sevdiği Besinler Neler

Kuşlar genellikle yemlerle beslenen canlı türleridir.

Kuş Ne Yer?

Kuşlar doğal ortamlarda genellikle bitki yaprakları, meyve ve bitkilerdeki böcekleri yiyerek beslenir. Evcil olan kuşların bu kuşlardan hiç bir farkı yoktur. Evcil olan kuşlarda bu yiyecekleri tüketebilir. Kuşlara alınacak tohumların kaliteli olması kuşların sağlığı için büyük önem taşıyor. Kuşlara alınacak tohumlar kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Bu tohumlar şu şekildedir;

* Yağlı tohum

* Unlu tohum

Bu iki çeşit tohum içeriğinde de protein bulunuyor. Karışık olarak satılan yem türleri de bulunuyor. Bu yemlerin her biri farklı renklerde satılıyor. Kuşların günlük besin ihtiyacını karşılamak için yem vermek yeterli olacaktır. Kuşların günlük ne kadar besin tükettiği merak edilen konular arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre kuşlara günlük olarak 15 gram yem verilmesi yeterli oluyor. Tabi ki bu durum kuşun özelliklerine veya cinsine göre farklılık gösterebilir. Yavru kuşlar günlük olarak daha çok besin tüketebilir.

Kuşların En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Kuşların yediği tohumların içerisinde çok fazla protein bulunuyor. Fazla protein olsa bile, kuşlar sadece yemle beslenmemelidir. Kuşların farklı yiyecekler yediğini unutmamak gerekir. Kuşların sağlıklı büyümesi ve tüylerinin daha güzel görünmesi için meyve gibi yiyecekler de verilmesi önemlidir. Kuşların yediği ve yemekten zevk aldığı bazı meyve çeşitleri şu şekildedir;

* Havuç

* Brokoli

* Ispanak

* Lahanalar

* Domates

* Pancarların yaprağı

* Kivi

* Portakal

* Üzüm

* Armut



Kuşlara verilecek her besinin en iyi şekilde temizlenmesi gerekiyor. Verilecek meyve veya sebzelerin belirli bir süre suda bekletilmesi önemlidir. Temizlenmemesi durumunda kuşlarda büyük sağlık problemleri oluşabilir. Verilecek olan bu meyveler ve sebzeleri kuşların yiyeceği şekilde bölerek verilmesi, kuşların daha kolay yemesine yardımcı olacaktır.