Kuş gibi hafifledim

Sınavdan çıkan öğrenciler aileleriyle kucaklaştı, ayak üstü sınav kritiği yapıldı. Özellikle birinci oturumun ardından yüzleri gülen öğrenciler matematik sorularının uzun ve zor olmasından dert yandı. İşte öğrencilerin sınavla ilgili görüşleri:

* Sümeyye Çıplak: Birinci oturum çok güzel geçti. Bence çok kolaydı. Hiç zorlanmadım. Sadece bir tane İngilizceden boşum var. Süre sıkıntısı yaşamadım. Fazladan zamanım da kaldı hepsini kontrol ettim tek tek. Beklediğimden daha kolay geldi. Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum.



KONTROL EDEBİLDİM

* Yiğit Efe Aydın: Türkçe kolaydı. İnkılap Tarihi’nde biraz zorlandım. 3 dakika kala tüm soruları bitirdim. Kontrol etmeye de zamanım kaldı. Birinci oturumdan memnunum ama ikinciden pek emin değilim. Matematik zordu.

* Ömer Faruk Kurt: Acele etmedim. Çok kolaydı sorular. Dil bilgisi yoktu o yüzden zorlanmadım. İnkılap Tarihi’nde 1-2 soruda takıldım. İngilizce’de bazı şeyleri hatırlayamadım ama iyiydi. Zaman konusunda sıkıntı yaşamadım üç defa kontrol ettim.

MATEMATİK ÇELME TAKTI

* Selin Yıldırım: Sözel çok iyiydi. Matematik biraz zordu. Soruları anlamakta zorlandım çünkü çok uzun sorular vardı. Bir sayfayı kaplayan soru vardı. Fen de zordu. Türkçe çok kolaydı. İngilizce ve Din Kültürü de kolaydı ama İnkılap Tarihi de biraz zorladı beni.

* Duygu Demirci: Sözel kolaydı ama sayısal zordu. Bir dakikada 4 soru yaptım. Türkçe de kolay geçti. İnkılap Tarihi’nden birkaç uzun soru vardı, onlarda takıldım. İngilizce yarı yarıya kolaydı. Matematik ve fen soruları bayağı zordu. Süremi iyi kullandım. Tekrar dönüp kontrol etme şansım da oldu. Sayısalda epey boşum var ama.

* Nehir Kavuklu: Sözel çok iyiydi ama sayısal kötüydü. Matematikte çelmeyi takmışlar. Türkçe’yi yapabildim.

* İrem Barışçı: Çok işlem gerektiren sorular vardı. O yüzden matematikte zorlandım. Fen sevdiğim bir ders olduğu için bana kolay geldi. Sözel kolay geçti.

* Esin Erkul: İlk oturumda çok zamanım arttı, sözel dersleri hemen çözdüm, İngilizcenin tüm sorularını doğru yanıtladığımı düşünüyorum. İkinci oturumda da süre yeterliydi ama açıkçası matematikte biraz zorlandım. Uzun ve yorucu bir yolun sonuna geldik, lisede muhtemelen her şey daha zor olacak ama bir süre dersle ilgili bir şey düşünmek istemiyorum.

KAREKÖK VE ÜÇGEN KAFA KARIŞTIRDI



* Hilal Sevime: Yeni nesil matematik epey zordu. Daha çok üçgenler ve karekök soruları kafa karıştırıcıydı. Fen daha iyiydi. Toplamda 5 tane boş bıraktım. 380 falan bekliyorum.

* Doğuhan Güven: İnkılap biraz zorladı. Zaman kaybetmemek için boş bıraktığım sorular oldu ama sonra dönüp tamamladım onları. Süre de yeterliydi. İkinci oturum zordu.

TÜRKÇE KOLAYDI



* Nurşah Önder: Türkçe en kolayıydı. İnkılap biraz zordu. Sayısalım kötü geçti,.

* Nuray Çolay: Çok iyi bir puan bekliyorum. Arkadaşlarım matematikte zorlanmışlar sanırım ama bana göre en zoru fen bilgisiydi. Aslında matematik basitti, bazen anlatım karmaşık olunca anlaşılmıyor, cümleler uzun ve detaylı geldiği için zorlanmışlardır diye tahmin ediyorum. Kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Eve gidince bir süre hiçbir şey yapmadan yatmayı düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde son derslere katılmak için okula gideceğim. Bu yıl okuldan uzak kaldık, sınav bitti, artık ders yükü yok ama son haftanın keyifli saatlerinin tadını çıkaracağım. sınıf arkadaşlarımın birçoğunu son kez görüp, yüz yüze vedalaşmak istiyorum.

MASKELİ MESAFELİ

* Sınav 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda gerçekleşti. Yaklaşık 350 bin görevli sınav güvenliği için okullardaydı.

* Sabah velileriyle birlikte sınav merkezlerine gelen öğrenciler okul önünde kalabalık oluşturdu. Saatler 09.00’da öğrenciler kimlik kontrolü yapılarak sınav salonlarına alınmaya başlandı. Maske ve mesafe kuralına uyularak okula alınan öğrencilerin girişte elleri dezenfekte edildi, ek maskeler dağıtıldı.

* Öğrenciler kendi okullarında sınava girdi. Okul girişlerinde en az bir metrelik sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı. Sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullandı.

* PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrencilerle kaynaştırma öğrencileri ayrı salonlarda sınava alındı.

* Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak.