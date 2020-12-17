Kurye nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Kurye olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Acil olarak gönderilmesi gereken evrak, belge, dosya ya da farklı gıdaların zamanında ve hatasız olarak adreslere ulaştırılmasını sağlayan kişilere kurye adı verilmektedir. Kuryenin başlıca görevleri arasında çalıştıkları yerlerde istenebilen sürücü belgelerine sahip olmak, hızlı ve dikkatli araç kullanmak, insan ilişkilerinde başarılı olmak geliyor.

Kurye Nedir?

İnsan nüfusunun giderek artması, aynı zamanda teknoloji sayesinde araç sayısının da artmasına yol açmıştır. Artan araçlar nedeni ile trafiğin sıkışması ve insanların acil olarak göndermeleri gereken ürünleri adreslere ulaştıramaması sonuçlarını doğurmuştur. Bu olumsuz durumların ortadan kalkması kuryeler sayesindedir. Kurye tam anlamı ile paket, dosya, zarf, belge ya da herhangi bir eşyanın zarar görmeden ve en hızlı şekilde istenen adreslere ulaştırmasını sağlayan kişidir.

Kurye Ne İş Yapar?

Geleceğin en ideal ve ihtiyaç duyulan mesleklerinden birisi olarak gösterilen kurye, özellikle büyükşehirlerde ciddi bir talep görmektedir. Daha hızlı ve sorunsuz teslimat avantajı ile görevlerini yerine getiren kuryeler, başlıca ürün veya farklı paketleri istenen zamanda ve belirtilen adreslere ulaştırmakta görev alırlar.

Kurye Nasıl Olunur?

Kurye olmak için öncelikli olarak herhangi bir tahsil ve eğitim şartı aranmamaktadır. Ancak çalışacak olduğunuz işyerlerinde motosiklet ya da otomobil ile teslimat yapmanız durumunda motosiklet ve otomobil ehliyet belgelerine sahip olunması istenebilmektedir. Bunun dışında sabırlı, trafikte saygılı ve güvenli sürüş yeteneğine sahip olmakta istenen diğer kurye kriterleri arasında yer almaktadır.

Kurye Olma Şartları Nelerdir?

Kurye olma şartları, kuryelerin çalışmış oldukları firma ya da kurumlara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bisiklet, motosiklet ve son yıllarda otomobil ile teslimat yapan kuryeler, kullandıkları araçlara göre farklı belgelere sahip olmak gerekmektedir. Ancak kurye olabilmek için motosiklet veya otomobil yani A2 ve B sınıfı ehliyetlerine sahip olma şartı bulunabilmektedir. Öte yandan kurye olmak için herhangi bir eğitim şartı veya sertifikaya sahip olma şartı bulunmamaktadır.

Kuryenin Görevleri Nelerdir?

Günün büyük bir bölünde araç motosiklet ya da otomobil araç kullanmak zorunda kalabilen kuryeler, buna göre trafikte sabırlı ve bir o kadarda dikkatli olmaları gereken kişilerdendir. Kuryelerin görevlerinin başında belirlenen posta, belge, evrak, eşya ya da paketin zamanında ve hatasız olarak belirtilen adreslere ulaştırmak gelmektedir. Kuryeler için istenen diğer görev veya sorumluluklar şu şekilde sıralanıyor:

- İyi diksiyon ve güçlü iletişime becerilerine sahip olmak.

- Trafikte saygılı ve oldukça sabırlı olmak.

- Müşteri memnuniyetine özen göstermek ve güler yüzlü kişilerden olmak.

- Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek fiziksel ve zihinsel güce sahip olmak.

- Ürün veya paketleri sorunsuz olarak adrese teslim etmek.

- Teslim edilen ya da teslim edilemeyen ürünler hakkında yöneticilere detaylı bilgi vermek.

Kurye Maaşları Ne Kadar?

Çalıştıkları işyeri ya da kurumlara bağlı olarak en az kurye maaşı 2,370 TL olarak geçiyor. Ortalama kurye maaşı 2,680 TL, en yüksek kurye maaşı ise 3,400 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Kurye İçin İş İmkanları Nelerdir?

Genel olarak özel sektörde ciddi anlamda iş imkânı bulabilen kuryeler, başta gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde iş başı yapabilmektedir. Pideci, lokantalar, büfeler, restoranlar, kafeler, hediyelik eşya satan dükkanlar ve nakliye şirketlerinde yaygın olarak ihtiyaç duyulan kişiler arasında yer almaktadır.