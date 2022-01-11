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Kuruyemiş nasıl yazılır? Kuruyemiş kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Kuruyemiş nasıl yazılır Kuruyemiş kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Kuruyemiş kelimesi ''kuru'' ve ''yemiş'' sözcüklerinden oluşan birleşik bir isimdir. Eski Türkçe bir sözcük olan kuru, yaş olmayan anlamına gelir. Yemek fiilinden türetilmiş olan yemiş ise gıda ve besin sözcükleriyle eş anlamlıdır. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mı yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kuruyemiş nasıl yazılır? Kuruyemiş kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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 İki kelimeden oluşan besinlerin isimleri ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir: 1- Brüksel Lahanası 2- Pekin Ördeği 3- Kuru Fasulye 4- Taze Soğan  5- Malta Eriği 6- Nar Ekşisi 7- Tuzlu Badem 8- Kabak Çekirdeği  9- Şam Fıstığı 10- Dereotu 

 Kuruyemiş Nasıl Yazılır? 

 Badem, ceviz, fıstık, fındık ve leblebi, belirli bir süre zarfında kurutularak hazırlanan gıdalara kuru yemiş denir. 

 TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Kuruyemiş 

 Kuruyemiş Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler ayrı değil bitişik yazılır. Kuruyemiş sözcüğü de birleşik isim olduğu için bitişik yazılması gerekir. 

 Kuruyemiş kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 Kuruyemiş - Doğru Kullanım

 Kuru yemiş - Yanlış Kullanım 

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 Kuruyemiş Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Eskiden her yılbaşı kutlamasında kuruyemişlerimizi hazırlar, sabaha kadar televizyon seyredip tombala oynardık. (Doğru Kullanım) 

 2- Kaju, Şam fıstık ve badem en sevdiğim kuru yemişler arasında yer alıyor.

 (Yanlış Kullanım)

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