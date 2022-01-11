Kuruyemiş nasıl yazılır? Kuruyemiş kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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İki kelimeden oluşan besinlerin isimleri ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir: 1- Brüksel Lahanası 2- Pekin Ördeği 3- Kuru Fasulye 4- Taze Soğan 5- Malta Eriği 6- Nar Ekşisi 7- Tuzlu Badem 8- Kabak Çekirdeği 9- Şam Fıstığı 10- Dereotu

Kuruyemiş Nasıl Yazılır?

Badem, ceviz, fıstık, fındık ve leblebi, belirli bir süre zarfında kurutularak hazırlanan gıdalara kuru yemiş denir.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Kuruyemiş

Kuruyemiş Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler ayrı değil bitişik yazılır. Kuruyemiş sözcüğü de birleşik isim olduğu için bitişik yazılması gerekir.

Kuruyemiş kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Kuruyemiş - Doğru Kullanım

Kuru yemiş - Yanlış Kullanım

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Kuruyemiş Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Eskiden her yılbaşı kutlamasında kuruyemişlerimizi hazırlar, sabaha kadar televizyon seyredip tombala oynardık. (Doğru Kullanım)

2- Kaju, Şam fıstık ve badem en sevdiğim kuru yemişler arasında yer alıyor.

(Yanlış Kullanım)