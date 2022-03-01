Kurunun zıt anlamlısı nedir? Kuru kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Kelimelerin zıt anlamları herkes tarafından öğrenilmek istenebiliyor. Kuru kelimesinin zıt anlamları arasında ıslak kelimesi bulunuyor. Yaş, taze ve nemli kelimeleri de kurunun zıt anlamları arasındadır.

Kurunun Zıt Anlamlısı Nedir?

Kelimelerin sahip olduğu anlamlar dışında, zıt anlamları da bulunuyor. Kuru kelimesinin de sahip olduğu birçok farklı zıt anlam vardır. Yaş, nemli ve taze kelimeleri kuru kelimesinin zıt anlamları arasında bulunuyor.

Kuru Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Kuru kelimesinin sahip olduğu zıt anlamlarla ilgili kişiler birçok kaynakta bilgi arayabiliyor. Kuru kelimesi anlam bakımından ele alındığında zıt anlamları daha belirgin olabiliyor. Kuru kelimesinin bilinen zıt anlamları arasında taze ve nemli kelimeleri bulunuyor. Aynı anlama sahip olan taze ve nemli kelimesi, kuru kelimesinin zıt anlam karşılığıdır.