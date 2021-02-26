Kurunun Yanında Yaşta Yanar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kurunun yanında yaşta yanar atasözü anlamı bakımından bizim için önemlidir. Çünkü adaletsizlik karşısında aklımıza ilk gelen atasözü budur. Anlamı masum olanda suçlu gibi ceza çeker.

Kurunun Yanında Yaşta Yanar Atasözünün Anlamı (TDK) Nasıl Tanımlanır?

Kurunun yanında yaşta yanar atasözünün bilinen iki anlamı vardır. Bunlar;

1- Yanlış bir davranıştan dolayı cezalandırılan, suçlu kişilerin yanında bulunan suçsuzlar da suçlular gibi cezalandırılır. Onlarda zarar görür, hırpalanırlar.

2- Üzücü bir toplumsal olayda hiç suçu olmadığı halde masum insanlarda zarar görür.

Kurunun Yanında Yaşta Yanar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

1- Öğretmen ona kızıp bütün sınıfa zayıf verdi, kurunun yanında yaşta yandı.

2- Bu olayla ilgim olmadığı halde orada bulunduğum için bende yargılandım, kurunun yanında yaşta yanar hesabı.