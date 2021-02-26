Kurunun Yanında Yaşta Yanar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri kim tarafından söylendiği belli olmayan ancak eskiden beri hayatımızda olan sözlerdir. Kurunun yanında yaşta yanar atasözü ise dilimizden düşmeyen bir atasözüdür. Büyüklerimizin yaşadığı tecrübe ettiği olaylar karşısında söylenen bu sözler hala kullanılır. Kurunun yanında yaşta yanar atasözünün nerede, nasıl kullanıldığını sizler için derledik.
Kurunun yanında yaşta yanar atasözü anlamı bakımından bizim için önemlidir. Çünkü adaletsizlik karşısında aklımıza ilk gelen atasözü budur. Anlamı masum olanda suçlu gibi ceza çeker.
Kurunun Yanında Yaşta Yanar Atasözünün Anlamı (TDK) Nasıl Tanımlanır?
Kurunun yanında yaşta yanar atasözünün bilinen iki anlamı vardır. Bunlar;
1- Yanlış bir davranıştan dolayı cezalandırılan, suçlu kişilerin yanında bulunan suçsuzlar da suçlular gibi cezalandırılır. Onlarda zarar görür, hırpalanırlar.
2- Üzücü bir toplumsal olayda hiç suçu olmadığı halde masum insanlarda zarar görür.
Kurunun Yanında Yaşta Yanar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?
1- Öğretmen ona kızıp bütün sınıfa zayıf verdi, kurunun yanında yaşta yandı.
2- Bu olayla ilgim olmadığı halde orada bulunduğum için bende yargılandım, kurunun yanında yaşta yanar hesabı.