Kurum nedir? Sosyolojide kurum kavramı ve kökeni

Toplumsal ilişkiler içerisinde kurumlar her zaman etkileşim içerisinde olmaz. Bazı durumlarda çıkarlar ve ihtiyaçlar çatışır. Bu gibi durumlarda toplumlar, küçük topluluklara ayrılabilir. Günümüzde daha çok ''kutuplaşma'' olarak adlandırılan bu durum, her toplumda görülür.

Kurum Nedir?

Bireylerin temel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için büründükleri toplumsal rollere kurum adı verilir. Her birey hayatını idame ettirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için toplumsallaşmak, yani kurumsallaşmak zorundadır.

Sosyolojide Kurum Kavramı ve Kökeni

Sosyolojide kurum kavramı insanlar için terim anlamında kullanılır. Örneğin 17 yaşında üniversite sınavına hazırlanan biri, aynı zamanda okul basketbol takımında oynamak, okuldaki derslerine çalışmak ve ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Tüm bu rollerin toplamı kurum olarak tanımlanır. Bu kişi anne babasıyla, okuldaki öğretmeniyle ve basketbol hocasıyla kurduğu iletişim, kurumlar sosyolojisinin temelini oluşturur.

Sosyolojide kurumlar yapısal özelliklerine ve bulundukları konuma göre birçok türe ayrılır. Örneğin aile, en kapalı ve küçük kurumlardan biridir. Genellikle 3 ya da 4 kişiden oluşan çekirdek ailelerde, tüm bireyler birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.

Sorumlulukların yerine getirmeyen aile üyeleri, etkileşimin çatışmaya dönüşmesine neden olur. Bu gibi durumlarda, aile kurumsal yapısından ödün verir ve çözülmeye başlar.

Yine aynı şekilde din, politika, spor ve medya da birer kurum olarak değerlendirilir. Her birinin kendine özgü nicel ve nitel özellikleri bulunmaktadır. Kurumlar toplumdan topluma da farklılık gösterebilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerindeki ve Brezilyadaki kurumların işleyişi ve yapıları birbirinden tamamen farklıdır. Bunun nedeni her iki ülkenin de kültürel ve dini değerlerinin farklı yapılarda olmasıdır.

Kurumlar birbirleriyle etkileşim içerisine girebilir. Örneğin siyaset kurumu belli başlı durumlarda toplumsal yapının temel unsurlarını geçici ya da kalıcı olarak değiştirebilir.