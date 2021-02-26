Kuru Laf Karın Doyurmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kuru TDK' ya göre canlılığını yitirmiş, susuz kalmış, sonuçsuz ve etkisiz olan anlamına gelmektedir.

Kuru Laf Karın Doyurmaz Atasözünün Anlamı

Günlük hayatta atasözlerini sıkça duyarız fakat bazen tam olarak ne manaya geldiğini anlayamayabiliriz. Sıkça duyduğumuz kuru laf karın doyurmaz atasözünün anlamını öğrenmek isteyenler için derledik. Burada kullanılan kuru laf kelimesi boş konuşma anlamına gelmektedir. Sadece konuşarak bir eylem olmadan sonuç alınamayacağı anlamını taşımaktadır. Sadece konuşma ile eğer bir iş, oluş ve eylem olmadan bir sonuç elde edilemeyeceği anlatılmaktadır.

Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Cümlelerin en doğru kullanımını TDK' ya bakarak öğrenebiliriz. Atasözlerinin ve deyimlerin de anlamları ve kullanımını en doğru şeklini yine TDK’dan öğrenebiliriz. Sizlere TDK' ya göre atasözünün cümle içinde kullanımı örneklerini de derledik.