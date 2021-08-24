Kuru Fasulye Kaç Dakikada Pişer? Düdüklüde Veya Tencerede Ne Kadar Sürede Haşlanır?

Kuru fasulye yemeği her evde yapılabilen bir yemek türüdür. Severek tüketilen kuru fasulye, düdüklü tencerede 10 ile 15 dakika arasında pişirilir. Tencerede pişirim süresi ise, yaklaşık 40 dakikadır.

Kuru Fasulye Kaç Dakikada Pişer?

Kuru fasulye yemeğini evlerde yapmak isteyenler, pişirme süresini çok merak edebiliyor. Ne kadar süreyle kuru fasulyeyi pişirileceğini araştırarak, güzel bir yemek yapmak isteyebiliyor. Kuru fasulye yemeği düdüklüde yapılıyorsa, yaklaşık 10 ile 15 dakika süreyle pişirilmelidir.

Düdüklüde veya Tencerede Ne Kadar Sürede Haşlanır?

Düdüklüde kuru fasulyelerin ne kadar pişirileceği, ev hanımlarının araştırdığı bir konudur. Düdüklüde yaklaşık 10 dakika, tencerede ise 40 dakika pişirilmesi önerilir.