Kuru buz nedir ve nasıl yapılır? Kuru buz kaç derece? Asit mi baz mı

Kuru buz genellikle karbondioksitin katı hali olarak bilinmektedir. Kuru buzlar önemli bir soğutma maddesi olarak kullanılır. Özellikle mekanik soğutma olmayan alanlarda kuru buz sayesinde donmuş gıdalar da daha iyi muhafaza edilir.

Kuru Buz Nedir?

Karbondioksitin katı haline kuru buz adı verilmektedir. Bitkilerin fotosentez yaparken ve insanların nefes alırken kullandıkları gaza CO2 denilmektedir. Özellikle bu kimyasal bileşik de hem renksiz hem de tatsız ve kokusuzdur.

Kuru buz hava yoğunluğunda 1,5 kat daha yoğun olması ile bilinir. Gaz yüksek basınç altında ve düşük sıcaklık durumunda beyaz ve katı bir hal almaktadır. Bu hale de kuru buz denilir. Kuru buzun yüzeyi çok soğuk bir halde olduğu için asla eldivensiz dokunmamak gerekmektedir. Kuru buz kullanılırken de çok dikkatli olunmalıdır.

Kuru Buz Nasıl Yapılır?

Kuru buz yapılırken çok dikkat edilmelidir. Özellikle de dondurulan karbon dioksitten kuru buz elde edilir. Bunun yanı sıra karbon dioksit bileşiği de normal şartlar altında gaz halinde bulunmaktadır. Bu gaz yüksek basınç uygulanarak sıvılaştırılır.

Laboratuvar ortamında gaz haline getirilen kuru buz yüksek basınç uygulandığı takdirde düşük bir sıcaklıkta beyaz opak ve katı bir hal alır. Kuru buz bu şekilde elde edilmektedir. Kuru buzun da mutlaka eldiven ile tutulması gerekir. Çünkü kuru buzun yüzeyi oldukça soğuk olarak bilinmektedir.

Kuru Buz Kaç Derece?

Yüzeyi çok soğuk olan ve bir zararı bulunmayan kuru buz çok soğuktur. Özellikle bu nedenle kuru buza da eldivensiz dokunulmaması gerekir. Ayrıca kuru buz kullanılacağı zaman ortamın çok iyi bir şekilde havalandırılmış olması gerekir. Bunun için havada bulunan CO2 yoğunluğu da çok önem taşımaktadır. Bu nedenle yoğunluk yüzde 5'i geçerse karbondioksit çok zehirli bir hale gelir. Kuru buzun yüzeyi ise yaklaşık -78.5 derece olarak bilinmektedir.

Asit mi, Baz mı?

Günümüzde pek çok alanda kullanılan kuru buz yapısı ve özellikleri itibari ile ön plana çıkmaktadır. Kuru buzun asit mi yoksa baz mı olduğu hep merak edilir. Kuru buz aslında karbondioksit olduğu için kuru buz bir asit türüdür. Kuru buzun imalatı sırasında ham madde olarak yalnızca karbondioksit kullanılmaktadır. Kuru buzun kullanıl alanları da çok geniştir. Özellikle çok soğuk olan kuru buz bitkilerin taze ve sağlıklı olması için kullanılır. Bunun yanı sıra bazı yüzeylerin temizlenmesi için de kuru buz kullanılmaktadır. Bu temizlik esnasında kuru buz yüzeye hızlı bir şekilde atılır. Bu tanecikler tüm kirleri söker. Temizliğin ardından geride hiçbir şey kalmaz.

Kuru Buz Kullanım Alanları Nelerdir?

Kuru buz normal buzdan çok daha farklı özelliklere sahiptir. Kuru buz normal buza göre hem çok soğuk hem de daha dayanıklıdır. Kuru buzun derecesi -78,5 C olduğu için yaşamın pek çok alanında kullanılabilir. Özellikle gıda sanayisinde hamur soğutmak, at ve gıda soğutmak için kullanılır. Metal sanayisinde ürünlerin soğuk büzme ve sertleştirme yapılmasında da kullanılır.

Şarap mahsenciliğinde kullanılan kuru buzlar plastik sanayisinde de geniş bir kullanıma sahiptir. Kuru buz püskürtme yöntemi ile temizlik de yapılabilir. Tiyatro, konser ve eğlence sektöründe sahne sislendirmelerinde kuru buz kullanılmaktadır. Kimya laboratuvarlarında da sıklıkla kuru buzdan yararlanılır. Ayrıca ilaç sektöründe de kuru buz kullanılır.