Muhteşem zafere giden yolda çok titiz bir çalışma olduğu muhakkaktır. Kurtuluş Savaşının başarısında bu titiz hazırlık evresinin önemi çok büyüktür.

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Gelişmeleri ve Kronolojisi

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde İmparatorluk İtilaf devletleri tarafından işgal edilmiştir. Saray bu işgale teslim olmuş; başkent İstanbul düşman askerlerinin cirit attığı bir yere dönüşmüştü. Fakat Anadolu bu işgale teslim olmak istemiyordu.

19 Mayıs 1919 tarihinde başlayan ve 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile sona eren Türk Kurtuluş Savaşı tarihe altın harflerle yazılmıştır. İstiklal Harbi ya da Milli Mücadele olarak da bilinen Kurtuluş Savaşı, 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi sebebiyle, "Misak-ı Milli" sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için 1919 ile 1922 yılları arasında, birçok cephede gerçekleştirilmiş siyasi ve askeri bir savaştır.

Kurtuluş Savaşı, Anadolu'da halkın işgale tepki göstermesi nedeniyle Anadolu'dan başlayan bir hareket olmuştur. Çünkü İmparatorluğun başkenti olan İstanbul'da işgale karşı direnç gösterilmiyor ve teslim bayrağı çekiliyordu. Millet bu durumu içine sindiremiyor ve bağımsızlık için bölgesel tepkiler ve savunmalar içine giriyordu. Zira Anadolu'nun şehirleri de düşman askerlerince işgal edilmeye başlanmıştı.

İstanbul'da bu duruma tepki duyan kişiler değişik çözüm ve çareler aramaktaydılar. Mustafa Kemal Atatürk de bu mücadelenin Anadolu'dan başlatılması gerektiğine kanaat getirmişti. Kurtuluş Savaşı'na Hazırlık Dönemini Kronolojik olarak şöyle sıralamak mümkündür:

Mustafa Kemal Paşa Havza'da yayınladığı genelge ile Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. 28 Ocak 1919 tarihinde Havza Genelgesi yayınlanmıştır.

19 Mayıs 1919 tarihinde de Mustafa Kemal Samsun'a deniz yoluyla gelmiştir. Böylece İstanbul'dan Anadolu'ya fiilen geçmek suretiyle Milli Mücadele için hazırlıklara başlamıştır.

Aynı yıl 22 Haziran tarihinde de Amasya Genelgesi yayınlanmıştır. Amasya Genelgesinin önemi şudur: Amasya Genelgesi, ulusal egemenliğe dayanan ve tam bağımsız Türkiye Cumhriyeti'nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olma özelliğini taşımaktadır.

Mustafa Kemal ve arkadaşları Erzurum'a geçerek burada Erzurum Kongresi'ni gerçekleştirmiştir. Erzurum Kongresi 28 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında yapılmıştır.

Erzurum Kongresi akabinde Sivas iline gidilerek burada da Sivas Kongresi yapılmıştır. Sivas Kongresi 4 Eylül - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanmıştır.

Sivas Kongresinden yaklaşık 1 ay kadar sonra da Amasya Görüşmelerine başlanmıştır. Amasya Görüşmesinin tarihi 20 Ekim 1919 - 22 Ekim 1919’dur.

Tüm bu kongreler ve alınan kararlar neticesinde Temsil Heyeti 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelmiştir.

Bu arada İstanbul'da son kez 12 Ocak 1920 tarihinde Osmanlı Mebusan Meclisi toplanmıştır.

28 Ocak 1920 tarihinde tüm dünyaya "Misak-ı Milli" Kararları ilan edilmiştir. Misak-ı Milli; ya da diğer bilinen adıyla Milli Misak; Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olan 6 maddelik bildiridir. İstanbul'da toplanan son Meclis-i Mebusan tarafından 28.01.1920 tarihinde oy birliğiyle kabul edilmiş ve 17 Şubat tarihinde de tüm dünyaya ilan edilmiştir.

16 Mart 1920 tarihinde ise işgal güçleri tarafından İstanbul resmen işgal edilmiştir.

23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi resmen açılmıştır. Bundan sonra tüm Kurtuluş Savaşı TBMM önderliğinde yürütülecektir.