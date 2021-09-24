Kurt Türleri Nelerdir? Kaç Çeşit Kurt Türü Vardır? Türkiye'de Yaşayan Kurt Türleri..

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Kurtlar ekosistem içerisinde yer alan öneli canlı türlerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Kurtların birbirinden farklı özelliklere sahip çok sayıda türü bulunmaktadır.

Kurt Nedir?

Kurt ya da bozkurt Kuzey Amerika'ya ve Avrasya'ya özgü olan ve Canis cinsinden oluşan iri bir memeliyi ifade etmektedir. Otuzdan çok daha fazla Canis lupus alt türü bulunmaktadır ve bozkurt dendiği zaman günlük konuşma dili içerisinde evcilleştirilmemiş ya da yabani olan alt türler anlaşılmaktadır. Bununla beraber ortalama ağırlığı ise erkeklerde 40 kilogram, dişilerde ise 37 kilogram olan kurtlar, esasen köpekgiller familyasının yaşamakta olan en iri üyesini oluşturmaktadır. Boyları 105 ile 106 santimetre arasında değişirken bu kurtların omuz yükseklikleri ise 80 ile 85 santimetre arasında olmaktadır. Kurtlar öbür Canis cinsi türlerinden çok daha az sivri kulakları ve aynı zamanda ağızla, burunları ile olduğu kadar çok daha uzun kuyrukları ve çok daha kısa olan gövdeleri ile birlikte ayırt edilmektedir. Yine de kır kurdu adı verilen kurt türü ile altın çakal gibi çok daha küçük olan Canis türleri ile yakın akraba olmalarından dolayı beraber üreyerek doğurgan nitelikteki melezler ortaya çıkarabilmektedirler. Kurdun çizgili kürkleri genelde beyaz, gri, kahverengi ve siyah alacalı şeklinde olmaktadır. Bunun dışında Arktik bölgeler de yaşamakta olan alt türleri neredeyse bütünüyle beyaz renkli olabilmektedir.

Kaç Çeşit Kurt Türü Vardır?

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Kurt ya da bozkurt köpekgiller familyasının en yaygın olan bir türüdür. Gri kurt şeklinde de olarak bilinmektedir. Dünya Memeli Türleri ‘ne bakıldığında Canis lupus'un taksonomik şeklinde listelenen 38 tane alt türü olduğu görülmektedir.

Kurtların Özellikleri Nelerdir?

Kurtlar yırtıcı olan hayvanlardır ve diş yapıları, ev içerisinde beslenen köpekler ile tıpatıp aynı olmaktadır. Geniş bir iklimde ve coğrafi çeşitlilik içerisinde hayatta kalabilen bu kurtlar ormanlar, taygalar, çayırlar, dağlar ve tundralarda yaşamaktadırlar. Boyları ile ağırlıkları kurtların cinsine göre değişmektedir. Ancak ortalama olarak 60 ile 90 santimetre arasında oldukları görülmektedir ve 70 kilograma kadar da çıkabilmektedirler.

Kurtlar, genel olarak hiç yorulmadan kilometreler boyunca yürüyebilmektedirler. Üstün nitelikteki koku alma ve görebilme becerileri sayesinde hem gece hem de gündüz avlanabilmektedirler. Tüyleri bir hayli kalındır ve iki ayrı katmana ayrılmıştır. Dış katman esasen su geçirmez bir yapıya sahiptir ve iç katman ise yalıtım etkisi sağlayarak onları soğuktan korumaktadır. Postlarının rengi yaşamış oldukları ekosisteme göre değişiklik göstermektedir.

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Türkiye’de Bulunan Kurt Türleri Nelerdir?

Türkiye ve özellikle de Anadolu, bulunmuş olduğu konum itibarı ile çevresinde bulunan tüm ülkelere nazaran çok daha geniş bir bitki örtüsü ve aynı zamanda da canlı cinsine ev sahipliği yapmaktadır. Kurt esasen Türk mitolojisi içinde önemli yer tutmaktadır. Türkiye’de özellikle dağlık bölgeler içerisinde küçük sürüler şeklinde yaşamaktadırlar. Türklerin eski olan inançlarında ve bahsedilen mitolojilerinde kurtlar kutsal sayılmaktaydı ve göğe doğru uluyup Tengri’ye dua ettiklerine inanılmaktaydı. Bir kurt sürüsü, baba, anne ve yavrularından meydana gelmektedir.

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Anne ile baba, çocuklarına karşı her zaman sert olmaktadır ve sürünün içerisindeki hiyerarşi de bellidir. Bu hiyerarşiyi herhangi bir kurt bozmamaktadır. Türkiye içerisinde sürü halinde yaşamakta olan kurtlar doğal yaşam içerisinde sık olarak karşılaşabilen çeşitler arasındadır. Türkiye genelinde Güneydoğu Anadolu bölgesi ile birlikte Trakya haricinde diğer tüm bölgelerde kurt sürülerine rastlanmaktadır.