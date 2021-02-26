Kurt Dumanlı Havayı Sever Atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kurt dumanlı havayı sever atasözü karışıklık olan zamanlarda, kötü niyetli insanların bu kötü niyetlerini gerçekleştirmek için bir fırsat yakaladıklarını düşündüklerini anlatır.

Kurt Dumanlı Havayı Sever Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kurt dumanlı havayı sever atasözünde dumanlı havadan kasıt karışıklığın fazla olduğu zamanları ifade etmektedir. Türk Dil Kurumunca bu atasözünün anlamı şu şekildedir: Kendi yararına bir iş yapmak için fırsat kollayan kişi, kimsenin bu işe engel olamayacağı, karışık zamanı sever.

Kurt Dumanlı Havayı Sever Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Kurt dumanlı havayı sever atasözü bazı durumları ifade etmek için kurulan cümleler içerisinde kullanılır. Buna şu şekilde örnek verebiliriz: Ortalık çok karışık, bu dönemden faydalanmak isteyen çok olur atalarımız ne demiş kurt dumanlı havayı sever.