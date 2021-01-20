DYK kurslar ne zaman açılacak, açılacak mı? MEB'den 8. 12. sınıflar için yüz yüze eğitim açıklaması

Dershaneler ve özel kurslar için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'ta başlayacağı bildirildi.

8. VE 12. SINIF KURSLARI AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" ifadeleri kullanıldı.

EHLİYET, ÖZEL EĞİTİM VE RAHABİLİTASYON MERKEZLERİ AÇILMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği bildirilmişti.

Yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulanmıştı.