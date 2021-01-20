DYK kurslar ne zaman açılacak, açılacak mı? MEB'den 8. 12. sınıflar için yüz yüze eğitim açıklaması
DYK kurslar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı gündemde yer almaya devam ederken beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Koronavirüsü nedeniyle kapatılan destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitimle yeniden başlayacak. Mezunlar ve sınavlara hazırlanan öğrencilerin mağdur olmaması adına DYK olarak da bilinen destekleme ve yetiştirme kurslar bu hafta içerisinde eğitime başlayacak. İşte, 8. ve 12. sınıflar ile mezunları ilgilendiren özel kursların açılacağı tarihle ilgili bilgiler.
Dershaneler ve özel kurslar için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'ta başlayacağı bildirildi.
8. VE 12. SINIF KURSLARI AÇILIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" ifadeleri kullanıldı.
EHLİYET, ÖZEL EĞİTİM VE RAHABİLİTASYON MERKEZLERİ AÇILMIŞTI
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği bildirilmişti.
Yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulanmıştı.
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