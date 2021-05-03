Kursk Savaşı Tarihi Ve Özeti - Kursk Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Kursk Savaşı; 2.Dünya Savaşı esnasında Alman Kuvvetlerinin 1943 yılında gerçekleştirmiş oldukları bir taarruzdur.

Kursk Savaşı Tarihi ve Özelliği

Kursk Savaşı tarihte görülen en büyük tank savaşı olarak da bilinir. Rusya cephesinde Alman ve Rus Kuvvetlerin karşı karşıya geldikleri bir çarpışmadır. Bu taarruz 05 Temmuz 1943 tarihinde başlamış ve 23 Ağustos 1943 tarihine kadar devam etmiştir. Almanlar bu taarruza şu kod adını vermiştir: " Unternehmen Zitadelle" yani Türkçe karşılığı ile " Hisar Harekatı"

Kursk Savaşı Nedir? Kursk Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Alman Ordu Komutanlarından olan General Manstein ve General Kluge ile Rus Ordusu Komutanlarından Rokossovsky ile Vatutin yönetimindeki iki büyük ordunun karşı karşıya geldiği büyük bir muhabere olmuştur. Muhaberenin ilk günlerinde Alman Güçleri üstünlük sağlamış gibi görünse de savaşı Ruslar büyük bir başarı ile kazanmışlardır. Orduların savaşa hazırlıkları 4-5 ayı bulmuştur. Ordular, dönemin en modern teçhizat ve silahları ile donatılmıştı. Bombardıman uçakları, tanklar, uçaksavarlar gibi en yeni silah ve teçhizatlar kullanılmıştır.

Kursk Muhaberesinin Tarafları, Nerede Olmuştur ve Sonuçları

Nazi Almayası ile Sovyetler Birliğinin taraf olduğu Kursk Muhaberesi tarihte görülen en büyük zırhlı savaşı olma özelliğine sahiptir. Kursk Savaşı Rusya'nın topraklarında gerçekleşmiştir. Bu Taarruz Kursk girintisindeki Sovyetler Birliği Kuvvetlerinin kuşatılması amacı ile yapılmış bir muhaberedir.

Kursk çıkıntısına karşı Alman kuvvetlerinin giriştikleri en kapsamlı büyük ve genel bir taarruzdur. Aynı zamanda Almanların Doğu Cephesinde yaptıkları son stratejik saldırı olma özelliğine sahiptir. Bu savaşın mağlubu Almanlar olmuştur. Sovyetler tartışmasız bir galibiyet elde etmişlerdir. Kursk Savaşında her iki ordunun hava gücü ve savaş uçakları etkin biçimde kullanılmıştır. İki milyona yakın askerin yer aldığı çok büyük bir muhaberedir. 4.000 tank, 6.000 uçak kullanılmıştır. Kursk Savaşı II. Dünya Savaşının sonucunu etkileyen bir muhabere olma özelliğine sahiptir.

Kursk Savaşı Nedenleri

Almanlar, Stalingrad Savaşı'nda hezimete uğramışlardı. Buna karşılık olarak hücuma geçme isteği ile Alman güçleri Kursk taarruzuna geçmişlerdir. Böylelikle tarihin gördüğü en büyük zırhlı savaşı meydana gelmiştir.

1. Dünya Savaşının kaderini değiştiren gelişme İngiliz- ABD birliklerinin Sicilya' ya inmeleri olmuştur. Beklenmedik bu gelişme Almanları paniğe sevk etmiştir. Alman birlikleri 17 Temmuzda geri çekilmeye başlamışlardır.

Kursk Savaşı Sonuçları

Tarihin, bilinen en büyük tank savaşı olan Kursk Savaşının Sonuçlarını şöyle sıralamak mümkündür:

l Doğu cephesine gelerek taarruza girişmiş olan Alman Kuvvetleri büyük bir yenilgiye uğrayarak ciddi kayıplar vererek çekilmek zorunda kalmışlardır. Kursk Muhaberesinin mağlubu durumundadırlar.

l Bu yenilgi ile II. Dünya Savaşının seyri değişmiştir. Almanlar bir daha kendilerini toparlayamamışlar ve böylesi büyük bir taarruza geçememişlerdir.

l Kursk Savaşı mağlubiyetinden sonra Almanların Moskova'yı fethetmek rüyası da bitmiştir.

l Doğu cephesinde üstünlük tamamıyla Kızıl Ordu' ya geçmiştir. Alman güçleri ise savunmaya geçmek zorunda kalmıştır.

l Kursk Savaşı sonrasında savaş meydanında yüzlerce silah ve tanık hurdası kalmıştır. Kursk muhaberesinde savaş uçakları da kullanılmıştır.

Kursk Savaşı Önemi

Kursk Savaşının en önemli özelliği 2. Dünya Savaşının sonucuna etki eden bir muhabere olmasıdır. 1943 yılındaki bu Alman taarruzu Sovyetlere karşı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Doğu cephesindeki bu mağlubiyet 2. Dünya Savaşının Almanların mağlubiyeti ile bitmesinde etkili olmuştur.