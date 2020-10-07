Kürk Mantolu Madonna kitabını kim yazmıştır? Kürk Mantolu Madonna kitabı özeti, konusu ve karakterleri

İlk baskısı 1943 yılında yapılan Kürk Mantolu Madonna, halen en fazla ilgi gören ve satış rakamları oldukça yüksek olan başyapıtlar arasındadır. Kitabın ilk baskısı 177 sayfa olup günümüze kadar çok sayıda yayınevi tarafından pek çok kez basımı yapılmıştır. Unutulmaz eserin ilk baskısı Remzi Kitapevi tarafından basılmıştır. Bu eseri, bu kadar özel ve kalıcı kılan ise usta bir kalemden dökülen başarılı ruh tahlilleridir.

Kürk Mantolu Madonna Kitabını Kim Yazmıştır?

Başarılı ve ses getiren ünlü eser Kürk Mantolu Madonna'yı usta yazar Sabahattin Ali, kaleme almıştır. Geçmişten günümüze kadar popülaritesini koruyan Türk Edebiyatının başyapıtlarından Kürk Mantolu Madonna, roman türü bakımından bir aşk romanıdır. Kitap, kahramanın bakış açısından yazılmıştır. Kitabın, gençlerin duygu dünyasına hitap edilmesi etkileyici yönlerinden biri olarak dile getiriliyor. Kitabın tekrar tekrar okunmasında sürükleyici aşk hikayesi ve bir insanın yalnızlaşma süreci önemli paylara sahip.

Kürk Mantolu Madonna Kitabı Özeti

Hüzünlü bir aşk hikayesi olan Kürk Mantolu Madonna, iki hikayeden oluşan bir anlatıma haizdir. İlk hikayede Rasim adlı karakterin iş bulması ile Raif Efendi karakteriyle tanışması anlatılır. İkinci hikayede ise Raif Efendi'nin kimseye söyleyemediği anlatamadığı aşk hikayesi göze çarpar. Bu aşk hikayesinde Raif Efendi'nin gençlik yıllarında Almanya'da bir resim sergisinde tanıştığı Maria Puder'e aşık olması ve sonrasında gelişen olaylar yer alıyor.

Kürk Mantolu Madonna Konusu ve Ana fikri

Kürk Mantolu Madonna, üç ana tema etrafında ilerleyen bir romandır. Romanda aşk, yalnızlık ve yabancılaşma temaları ağır basar. Genel olarak bir aşk romanı olarak görülse de aslında psikolojik tahliller eşliğinde bir insanın içinde yaşadığı topluma yabancılaşması ve yalnızlaşarak kendi kabuğuna çekilmesi romanda vurgulanır. Bu duygusal çöküşler ve değişimler, son derece büyük bir ustalıkla ve hissedilerek anlatılmaktadır ki romanda anlatılanları okuyucular gerçek hayatta yaşıyormuşçasına hissettiklerini çoğu zaman ifade etmektedirler.

Kitabın ana fikirlerinden öne çıkan ön yargılarla hareket etmemektir. Ön yargılar, insanların diğer insanları yanlış bir şekilde tanımasına ve onlara karşı hatalı davranışlarla tavır almalarına neden olabilir. Bazen bu davranışlar geri dönüşü olmayan yollara insanları sürükler. Ağır bedeller ödememek için karşımızdaki insanlar hakkında anlayıp dinlemeden, olayları çözmeden kesin hükümler vermemeliyiz.

Kürk Mantolu Madonna Kitabı Karakterleri

Kürk Mantolu Madonna Kitabının Ana Karakterleri şöyle:

Raif Efendi: Romanın başkahramanıdır. Kendi halinde, sakin, sessiz, içine kapanık, derdini kimse ile paylaşmayarak içinde yaşayan güzel ahlak sahibi bir yapıda. Bu tabiatının altında Raif Efendi'nin yıllar öncesinde kaybettiği büyük sevdası bulunmaktadır.

Rasim: Raif'in memuriyet görevini ifa ettiği şirketteki iş arkadaşıdır. Raif'in suskunluğu dikkatini çeker ve onu yakından tanımak ister. Tanıdıkça da Raif'in iç dünyasında saklı gizemli aşk hikayesini merak eder ve iyice öğrenmeye çalışır.

Maria Puder: Raif'in tutkulu bir aşk ile bağlandığı güzel ve çekici bir kadındır. Berlin'de bir kulüpte şarkıcıdır. Çalıştığı mekanın etkisi ile erkeklere ve aşka olan güvenini yitirmiş bir kadındır. Genç yaşına rağmen ruhunda derin yaralar vardır. İnsanları sevemez bir ruh haline bürünmüştür.

Raif ile tanıştıktan sonra ise Raif'in karakteri ve tutkusu onu etkiler. O kadar etkilenir ki aşka olan inancını Raif sayesinde tekrar kazanmaya başlar. Aşka bağlılığı arttıkça içinde uyuyan güçlü ve aşk dolu kadın tekrar ortaya çıkar. Aşkını bu noktadan sonra doyasıya ve her şeyiyle yaşamayı ister. Kitaba adını veren "Kürk Mantolu Madonna" böylece doğar.