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Kurgu nedir, çeşitleri nelerdir? Kurgu nasıl yapılır?

Kurgu nedir, çeşitleri nelerdir Kurgu nasıl yapılır

Videolarda ya da film çekimlerinde sıklıkla duyulan kurgu kelimesinin insanlar tam olarak anlamını bilmemektedir. Kurgu kelimesinin sözlük anlamı farklı olduğu için film alanında kurgu kelimesinin ne için kullanıldığını merak etmektedirler. Kurgu nedir? Kurgu çeşitleri nelerdir? Kurgu nasıl yapılır tüm detayları ile derledik.

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Kurgu filmlerin veya videoların akıcı olarak izlenmesini sağlamaktadır.

 Kurgu Nedir?

 Kurgu çekilen filmlerin veya videoların bilgisayar ortamı üzerinde kesilip biçilip izlenebilir hale gelmesidir. Kurguda gereksiz sahneler atılırken video veya film üzerine şarkılar veya sesler koyulabilir. Sahneler arasında geçişlerin akıcılığı sağlanır. Bir filmi çekildiği gibi izlemek mümkün değildir. Kurgu sayesinde film akıcı bir hale gelir ve anlatılmak istenen olaylar anlatılır, önemli noktalar belirginleştirilir yani filmi veya videoyu yapan şey kurgudur.

 Kurgu Çeşitleri Nelerdir?

 Kurgu çeşitlerine bakıldığında beş farklı kurgu çeşidi bulunmaktadır. Kurgu çeşitleri düz, zıt, çapraz veya paralel, atlama ve biçim kurgusu olarak beş çeşide ayrılmaktadır. Kurgu çeşitlerinin anlamları:

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Düz kurguda çekilen görüntüler sırasıyla birbirini takip eder. Düz kurgu çeşidi en çok kullanılan kurgu çeşididir. Düz kurguda ikinci sırada yapılan çekim birinci sırada yapılan çekimi takip eder ve böyle devam edilir.

Zıt kurguda görüntüler yine birbirini takip etmektedir fakat görüntülerde anlatılan olaylar birbirinin zıtlığını anlatmaktadır. Esir olanlardan sonra özgür olanların gösterilmesi zıt kurgunun yapıldığını göstermektedir.

Paralel veya çapraz kurguda aynı anda gerçekleşen olaylar anlatılmaktadır. Aynı zamanda geçen iki farklı olayın arka arkaya ya da aralarına girerek anlatılmasında çapraz kurgu veya paralel kurgu denmektedir.

Atlamalı kurguda olaylar yaşanırken olayları atlayarak anlatan görüntüler bulunmaktadır. Bir kişinin sokağın başında çekilen görüntüsünün ardından evde kapının önünde olması atlamalı kurgu için bir örnektedir.

Biçim kurgusunda sahneler arasında geçişi kolaylaştırabilmek için bir biçimden diğer sahnedeki biçime geçiş yapılır. Örneğin duvarda duran bir manzaradan o manzaraya benzeyen bir yere gidilmesi gibi geçişlere biçim kurgusu denmektedir.

Kurgu Nasıl Yapılır?

 Kurgu yapmak oldukça detaylı bir iştir. Kurgu işlemi basit bir işlem gibi gözükse de kurgu bir filmi yükselttiği gibi berbat hale de sokabilmektedir. Kurgu sayesinde sahnelerin devamlılığı sağlandığı için kurgu son derece önemlidir. Kurgu yapmak iki sahneyi birleştirmek olarak düşünülse de o iki sahneyi birleştirmek son derece önemlidir. İki çekim birleştirilirken bir bütün oluşturulmaya çalışılır. İki görüntü birleştirilirken anlan bütünlüğü korunmaya çalışılır. Kurgu videonun veya filmin amacını doğru olarak vermesi gerekmektedir. Kurgu sayesinde koyulan şarkılar veya ses efektleri doğru kullanılması önemli noktalardır.

 

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