Kürenin hacmi nedir, nasıl bulunur ve hesaplanır? Formülü ile kürenin hacmini hesaplama

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Birçok cismin hacmi üzerinden sabit formül olması ile beraber, kürenin hacminin de bir formül bulunmaktadır. Pek çok kişi bu formüller üzerinde kolayca kürenin hacmini ortaya çıkarma şansı elde etmektedir. Böylece hem matematik konuları üzerinden hem de geometri ve analitik kapsamda kolayca sonuçları bulma şansı elde edilir.

Kürenin Hacmi Nedir?

Matematik ve geometri üzerinden en çok merak edilen konular içerisinde kürenin hacmi gelir. Küre özellikle diğer isimlere göre farklı bir şekle sahiptir. Kenarları olmayan ve keskin köşeleri bulunmayan bir cisim olarak öne çıkar. Bu sebepten dolayı sabit bir formül olsa bile, kürenin hacmi farklı biçimde ele alınır ve hesaplanır.

Bu bağlamda kürenin hacmine ‘V’ denirse bu şekilde formül ile işlem tamamlanır;

V = (4/3)πr³

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Bu şekilde yukarıdaki sabit ve temel formül ile beraber kürenin hacmini kolayca hesaplama imkanı bulunuyor. Tabii Pi sayısı rakam üzerinden farklı işlemler de değişkenlik gösterebilir. Bu durum verilen probleme bağlı olarak öyle çıkar. Aynı zamanda 4/3 ile beraber yarıçapı (r) küpü üzerinden kolayca işlem tamamlanır.

Kürenin Hacmi Nasıl Bulunur ve Hesaplanır?

Birçok farklı cisimde olduğu gibi aynı şekilde kürenin hacmi de belli bir sabit formu üzerinden ele alınır ve hesaplanır. Bu formülü içerisinde Pi sayısı ile beraber aynı zamanda dairenin yarıçapı ele alınır. Yine sabit olarak bütün değişik büyüklükteki ve hacimdeki küpler için 4/3 formülde kalınır. Bu doğrultuda öne çıkan formül kapsamında şu denklemi yazmak mümkün;

V = (4/3)πr³

Bütün farklı hacimlere sahip kürelerin hacmi bu şekilde bulunabilir. Buradaki tek değişken yarıçap olarak öne çıkar. Diğerleri ise aynı formu üzerinden sabit olarak ele alınır ve buna bağlı olarak işlem tamamlanır. Bu da kolayca bir kürenin hacmini bulma imkanı sağlamaktadır.

Formülü ile Kürenin Hacmini Hesaplama

Kürenin hacmi genel olarak öne çıkan sabit formülü üzerinden hesaplanır. Tabii bunun dışında farklı yöntemler de olsa, formül olmadan hesaplamak yanlış bir işlem ortaya çıkarabilir. Bu sebepten dolayı mutlaka formülü ile kürenin hacmini hesaplamak önemli bir yer taşır. Aynı zamanda bu durum çok daha kolay ve hızlı şekilde işlem yapma imkanı sağlamaktadır. Bütün değişik hacme sahip küreler için formül içerisinde 4/3 sabiti ele alınır. Bununla beraber aynı zamanda formül üzerinde verilen pi sayısı ile beraber yarıçapın küpü formülde bulunur. Bu doğrultuda kürenin hacmi şu şekilde formu üzerinden ele alınır;

V = (4/3)πr³

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Yukarıdaki formül ele alınmak suretiyle bütün değişik hacme sahip süreler için doğrudan hesaplama imkanı sağlanır.

Kürenin Hacmi Formül Üzerinden Değişkenler

Kürenin hacmini hesaplayabilmek için günümüzde sabit bir formül bulunur. Yukarıdaki bu formülü kullanmak suretiyle kolayca kürenin hacmini hesaplama imkanı elde edilir. Ancak burada her problem için mutlaka kürenin hacim hesaplaması kapsamındaki formül içerisinde yer alan değişkenlere dikkat etmek gerekir. Özellikle pi sayısı soruya bağlı olarak farklı rakamlar üzerinden verilebilir. Aynı zamanda her kürenin hacmi değişik olduğu için yarıçap da yine farklı miktarlar üzerinden küp eşliğinde ele alınır. Bu sayede sonuç olarak tüm kürelerin hacimleri sabit formül ile kolayca elde edilir.