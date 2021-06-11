Kurdela nasıl yazılır? TDK'ya göre kurdele mi kurdela mı? Kurdela yazımı
Günlük hayatta sıklıkla giyilen kıyafetlerden bazılarının isimleri yabancı kökenlidir. Aynı şekilde kullanılan birçok aksesuar da İtalyanca, Fransızca ve İngilizce gibi Avrupa dillerinden Türkçeye geçmiştir. Genellikle elbise ve abiye gibi kıyafetlerde kullanılan kurdele de bu kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin doğru yazılışı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kurdele mi kurdela mı şeklinde yazılır? Örnek cümlelerle birlikte detaylı bir şekilde derledik.
Günümüzde kurdele kelimesiyle eş anlamlı olan tek bir sözcük vardır: FİYONK. Fiyonk kelimesi de dilimize İtalyancadan geçmiştir. Bu sözcüğün orijinal hali ise ''fiocco'' şeklinde yazılır.
TDK'ya Göre Kurdele mi, Kurdela mı Yazılır?
Kurdele hem yazlık hem de kışlık elbiselerde kullanılan bir aksesuardır. Bunun dışında saçları süslemek için de sıklıkla kullanılır. Genellikle parlak olduğu için saten kumaşından imal edilen kurdelelerin ipli, desenli ve motifli birçok çeşidi bulunuyor. Orijinal dilinde ''cordola'' şeklinde yazılan kelime 19. yüzyılın başında literatüre girdi.
TDK'ya göre bu sözcüğün doğru yazılışı şu şekildedir:
KURDELE
Kurdele kelimesi günlük konuşmalarda sık sık ''KURDELA'' şeklinde telaffuz edilse de sözcüğün bu şekilde yazılması ve telaffuz edilmesi yanlıştır. Aynı şekilde bazı bölgelerde KORDELE ve KORDELA şeklinde yazılan ve okunan kelimenin ''Kurdele'' şeklinde yazılması gerekiyor.
Örnek Cümleler:
1- Elbisesine taktığı kırmızı kurdele ona çok yakışmış. (Doğru Kullanım)
2- Saçlarıma kurdela mı yoksa toka mı taksam, bir türlü karar veremedim.
(Yanlış Kullanım)