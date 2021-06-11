Kurdela nasıl yazılır? TDK'ya göre kurdele mi kurdela mı? Kurdela yazımı

Günümüzde kurdele kelimesiyle eş anlamlı olan tek bir sözcük vardır: FİYONK. Fiyonk kelimesi de dilimize İtalyancadan geçmiştir. Bu sözcüğün orijinal hali ise ''fiocco'' şeklinde yazılır.

TDK'ya Göre Kurdele mi, Kurdela mı Yazılır?

Kurdele hem yazlık hem de kışlık elbiselerde kullanılan bir aksesuardır. Bunun dışında saçları süslemek için de sıklıkla kullanılır. Genellikle parlak olduğu için saten kumaşından imal edilen kurdelelerin ipli, desenli ve motifli birçok çeşidi bulunuyor. Orijinal dilinde ''cordola'' şeklinde yazılan kelime 19. yüzyılın başında literatüre girdi.

TDK'ya göre bu sözcüğün doğru yazılışı şu şekildedir:

KURDELE

Kurdele kelimesi günlük konuşmalarda sık sık ''KURDELA'' şeklinde telaffuz edilse de sözcüğün bu şekilde yazılması ve telaffuz edilmesi yanlıştır. Aynı şekilde bazı bölgelerde KORDELE ve KORDELA şeklinde yazılan ve okunan kelimenin ''Kurdele'' şeklinde yazılması gerekiyor.

Örnek Cümleler:

1- Elbisesine taktığı kırmızı kurdele ona çok yakışmış. (Doğru Kullanım)

2- Saçlarıma kurdela mı yoksa toka mı taksam, bir türlü karar veremedim.

(Yanlış Kullanım)