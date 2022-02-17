Kurbağanın yaşam döngüsü nedir ve nasıl gerçekleşir? Kurbağaların yaşam döngüsünün aşamaları ve özellikleri

Haberin Devamı

Kurbağalar omurgalılar şubesinin amfibi sınıfında yer alan hayvanlardır. Kurbağalar 4 bacaklı hayvanlardır ve yumurta ile çoğalırlar. Bunun yanı sıra yaşam döngülerinin ilk dönemlerinde suda yaşamaktadırlar. Aynı zamanda larva halinde bulunan kurbağa yavrusunda halk arasında iribaş adı verilmektedir. Ayrıca kurbağalar ilginç bir şekilde iribaş haldeyken balıklar gibi solungaçları ile solunum yapan ve yüzgeçleri bulunan hayvanlar iken erişkinliğe erişince akciğer ile solunum yapan bir etçil kara hayvanına dönüşmektedir.

Kurbağanın Yaşam Döngüsü Nedir ve Nasıl Gerçekleşir?

Kurbağalar amfibi sınıfına mensup olan canlılardır. Amfibi kelimesinden de anlaşılacağı üzere kurbağaların iki çeşit yaşamları bulunmaktadır. Bu nedenle kurbağaların yavru halleri ile yetişkinlik halleri birbirinden tamamen farklıdır.

Haberin Devamı

Kurbağaların yaşam döngüsüne bakıldığında öncelikle su içerisinde yumurtadan çıktıkları görülür. Yumurtadan çıkan kurbağa yavruları başkalaşım geçirmeden önce suda yaşayabilme özelliklerine sahip olmaktadır. Yani kurbağalar başkalaşım öncesinde tıpkı balık gibi solungaçları ve yüzgeçleri bulunur. Başkalaşım evrelerine geçtikçe kurbağanın yapısı değişir ve karada yaşamaya uygun bir canlı haline gelmektedir.

Kurbağanın sudan karaya geçiş aşamasında kuyruğu kısalmaya, bacakları oluşmaya ve karada oksijen alabilmeleri için akciğerleri gelişmeye başlar.

Bunun yanı sıra kurbağa sürüngen ile balık arasında özellik gösteren soğuk kanlık bir hayvandır. Bu nedenle kurbağalar yaşamlarının bir bölümünü suda geçirirken bir bölümünü de karada geçiren canlılardır.

Kurbağaların Yaşam Döngüsünün Aşamaları ve Özellikleri Nelerdir?

Kurbağaların yaşam döngüsü yumurta dönemi, larva dönemi ve yetişkinlik dönemi olarak 3 aşamadan oluşmaktadır. Kurbağanın geliştikçe metamorfoz adı verilmekte olan bir gelişim süreci yaşarlar. Bununla birlikte metamorfoz sürecini sadece kurbağalar değil bunun yanı sıra omurgasızların çoğu ve diğer amfibiler de metamorfoz geçirmektedir.

Çiftleşme Dönemi

Kurbağaların çiftleşme sezonları genellikle ilkbahar aylarında ve yağmurlu dönemlerdedir. Ilıman iklimlerde genel olarak ilkbaharda, tropikal iklimlerde ise yağmurlu zamanlarda çiftleşirler.

Haberin Devamı

Erkek kurbağalar çiftleşme döneminde dişilerini etkilemek için genellikle vakvaklama sesi ile çağrı yapmaktadır. Ses keselerini hava ile doldurduktan kesede bulunan havayı ileri geri hareket ettirmek suretiyle cıvıltı benzeri sesler çıkarırlar.

Çiftleşme esnasında erkek kurbağa dişi kurbağanın üzerine çıkar ve ön bacaklarını dişinin bel çevresine ya da boynuna kenetler. Ampleksus adı verilen bu kucaklaşma ile birleşim sağlarlar.

Yumurta Evresi

Doğada bulunan çoğu tür gibi kurbağalar da yumurtalarını güven içinde büyüyebilecekleri yerlere bırakırlar. Bu yerler daha çok durgun sular ya da bitki örtülerinin arası olmaktadır.

Kurbağalar çoğu zaman yumurtaları kendi hallerine bırakırlar ve yumurtalar bir bakım olmadan kendi başlarına gelişirler. Gelişen yumurtalar ise 1 ila 3 hafta arasında çatlar, içerisinden iribaş adı verilen minik yavru çıkar ve özgürlüğüne kavuşur.

Haberin Devamı

İribaş (Larva) Evresi

Yumurtada çıkan larvalar bir ağıza, solungaçlara ve uzun bir kuyruğa sahip olurlar. İribaşlar yumurtadan çıktıkları günden itibaren ilk 1 ile 2 hafta arasında neredeyse hiç hareket etmezler. 2 haftadan sonra hareket etmeye, vücutları uzamaya ve büyük bitki ve böceklerle beslenmeye başlarlar. Gelişimlerinin diğer aşamalarında ise ön bacakları oluşmaya, kuyruğu küçülmeye ve solungaçlarının üzeri deri ile kaplanmaya başlar.

Yetişkinlik Evresi

Kurbağalar için son aşama olan yetişkinlik evresinde kurbağa iribaş halinden sıyrılmış, absorbe olmuş, yetişkin bir kurbağa haline gelmiş şekilde karada yaşamaya başlar.

İşte kurbağaların yaşam döngüsü bu şekilde gerçekleşmektedir.