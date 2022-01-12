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Kurbağalar hem suda hem de karada yaşayabilme özelliği taşıyan nadir hayvanlardan biri olarak öne çıkıyor. Kurbağalar omurgalı hayvanlar kategorisinde yer alır. Birçok hayvandan farklı olarak zıplayarak hareket eder. Bunun yanı sıra çok iyi bir yüzücü olarak da bilinir.

Kurbağa Omurgalı mı Yoksa Omurgasız mıdır?

Kurbağa omurgalı bir hayvan türüdür. Hem suda hem de karada yaşayabilen hayvanlar arasında da önemli bir konuma sahiptir. Kurbağalar zıplayarak hareket ederler. Aynı zamanda su içinde de iyi bir yüzücü olarak dikkat çekerler. Kısacası kurbağalar hem kara hem de su hayvanı olarak karşımıza çıkıyor. Omurgalı hayvanlar arasında en çok dikkat çeken hayvan olarak da biliniyor.