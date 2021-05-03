Kurbağa Ne Yer? Kurbağalar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Kurbağalar bazı ülkelerde besin kaynağı olarak tüketilirken, bazen de tıbbi araştırmalarda kullanılan bir hayvandır. Karada ve suda yaşayan türleri bulunmakla birlikte, beslenme alışkanlıkları da bu minvalde olabilir.

Kurbağalar Ne Yer?

Bir aydan daha fazla açlığa dayanabilen kurbağalar, boyut olarak küçük yapılı hayvanlardandır. En fazla 30 cm’ye kadar uzayabilirler. Bu nedenle küçük türden hayvanları avlayarak beslenirler. Genellikle nehir, gölet, bataklık gibi nemli ve sulak bölgelerde bulunan böcek, küçük yumuşakça, solucan, küçük balıklar ve örümcek gibi hayvanları avlarlar. Küçük kurbağa larvaları ise ölü hayvan kırıntılarıyla beslenerek hayatlarını sürdürürler.

Kurbağalar iki yaşamlıdır. Yani hem karada hem de suda hayatlarına devam edebilirler. Bu da onları amfibiyen türünden bir canlı grubu yapar. Kurbağalar soğukkanlı hayvanlar oldukları için vücut ısıları bulundukları ortamla aynıdır.

Kurbağalar Nasıl Beslenir ve En Çok Sevdiği Besinler Nelerdir?

Kurbağalar genellikle bataklıklarda çamur altında veya yapraklar arasında gizlenerek avlarını gözlerler. Herkesin bildiği gibi uzun dillerini kullanarak avlarını yakalar ve sadece üst çenesinde bulunan dişleri ile avını çiğner ve yutarlar. Ancak bazı kurbağa türleri bunların dışında vücutlarında bulunan zehri kullanarak avlarını etkisiz hale getirir ve bu şekilde avlarına ulaşabilirler. Aynı zamanda derilerinde salgıladıkları bu zehir kendilerini av olmaktan da koruyan bir savunma türüdür.

Vücutlarında bulunan zehrin etki gücüne göre de kurbağaların renk pigmentleri farklılık gösterebilmektedir. Omurgaları gereği ön kol veya ayakları kısa, arka ayakları ise uzun ve güçlüdür. Güçlü arka ayakları sayesinde yüksek zıplayışlar yaparak avını daha rahat yakalarlar. Ayrıca avcılarından da bu özelliğini kullanarak kaçabilirler. Dünyanın en büyük ayaklı kurbağa türü ise, Afrika kıtasının orta batısında yaşayan Golyat kurbağasıdır.



Peki kurbağaların en çok sevdiği besinler nelerdir? Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalara göre kurbağaların en çok sevdiği besinler yaşadıkları bölge ve iklime göre farklılık göstermektedir. Örneğin karada yaşayan bir kurbağa türünün en çok sevdiği besin karınca ve örümcek iken, bataklık ve suda yaşayanların ise küçük balık ve alglerdir.