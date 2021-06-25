Küratör Nedir Ve Nasıl Olunur? Küratör Ne İşe Yapar

Küratörler tarihi eserleri yönetir, korur ve sürdürür. Bir eserin kökenini farklılaştırır ve bulgulara göre kategorize ederler.

Küratör Nedir?

Küratör, bir kurum içindeki tarihi öğeler ve sanat eserleri dahil koleksiyonları denetleyen kişidir. Müzeler, tarihi yerler, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ya da akvaryumlar için çalışabilirler. Bunu tamamlamak için bir küratörün tarih, kültür ve sanat konusunda çok bilgili olması gerekir. Bir küratör ayrıca turlar düzenleyebilir ve halkı eğitebilir. Diğer yandan öğrencileri çeşitli tarihi zaman dilimleri ve eserleri hakkında da bilgilendirebilir.

Küratör Ne Yapar?

Bir küratör genellikle iş görevlerini yerinde gerçekleştirir. Küratör, içinde çalıştıkları kurum için sanat eserleri, kültürel miras parçaları ve sergiler ve sergiler için diğer değerli koleksiyon parçaları gibi öğeleri tedarik etmekten sorumlu bir profesyoneldir. Ayrıca, ziyaretçilerin keyif alması için bu öğelerin taşınmasını ve bakımını denetlemekten de sorumludurlar. Bir küratör, oluşabilecek olası sorunların farkında olmalı ve bunları düzeltmenin yollarını bulmalıdır. Bir küratörün gerçekleştirebileceği diğer görevler;

Satın alma sürecinde fiyatların ya da kredi anlaşmasının müzakere edilmesi,

Sergi taksitlerini tasarlamak, bir araya getirmek ve düzenlemek,

Satın alınan sanat eserlerinin ve eserlerin gerçekliğini incelemek ve analiz etmek,

Ziyaretçilerin öğelerin amacını ve anlamını anlaması için yorumlayıcı içerik oluşturma,

Satın alımları bütçelemek, envanteri tutmak ve pazarlama çabalarını denetlemek,

Elde edilen sanat eserinin kültürel ve parasal değerini değerlendirmek,

Eserlerin tarihi ve önemi ile ilgili soruları cevaplamak,

Sanatçılar ve sergiler için etkinlikler, atölyeler ve konferanslar planlama,

Bağımsız küratör çalışması için seyahat,

Müze yöneticileri, sanatçılar ve ziyaretçiler ile iletişim kurmaktır.

Nasıl Küratör Olunur?

Küratörler en az bir Master derecesi kazanmalıdır. Ancak Master derecesi kazanmak ve kendi başınıza hareket etmek için önce bir lisans derecesi almanız gerekir. Çoğu işveren, müze çalışmaları, sanat, tarih, arkeoloji, antropoloji ve diğer benzer alanlarda bir derece kazanmanızı tercih eder. Lisansüstü eğitiminiz sırasında ya da öncesinde staj yapmanız önerilir.

Tüm küratörlerin ileri eğitime, tercihen sanat tarihinde yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olması gerekir. Bir küratör için ek eğitimlerin çoğu iş eğitimi yoluyla alınır, ancak stajlar, aday küratörlerin işe alma sürecinde daha deneyimli bir aday olarak öne çıkmalarına yardımcı olabilir.

Küratöryel stajlar, öğrencilerin okul sırasında öğrendikleri bilgi ve becerilere dayanan saha deneyimi kazanmalarına yardımcı olur. Stajyerler, sergiler ve sergilerin geliştirilmesinde küratörlere ve müze yöneticilerine eserler hakkında araştırma ve bilgi derleyerek yardımcı olurlar. Ayrıca, kurulumların yaratılması ve temizlenmesi, programlar ve yayınlar için materyallerin oluşturulması ve süpervizörlerinin gerektirdiği şekilde kalıcı ve dolaşan sergiler için diğer görevleri tamamlamada yardımcı olabilirler.

Doktora için ileri düzey stajlar da mevcuttur. Şu anda bir doktora programına kayıtlı alıcılar ve öğrenciler. programı. Bu stajlar daha derinlemesine eğitimi kapsar ve normalde küratörlük asistanının sorumluluklarıyla daha yakından ilgili sorumlulukları içerir.

Küratör Olmak İçin Gerekli Beceriler Nelerdir?

Bir küratörün kariyerinde başarılı olmak için çeşitli teknik ve sosyal becerilere ihtiyacı vardır. Bir küratör için en önemli beceriler;

Organizasyon yapabilme,

Analitik düşünebilme,

Yaratıcı olabilme,

Teknoloji konusunda yeterli bilgi ve birikimin olması,

Müzakere ve müzakere konularında deneyim,

Koruma teknikleri bilgisi,

İletişim yeteneği,

Titiz bir çalışma prensibi gibi yetenekler kişide mutlaka olmalıdır.