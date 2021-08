Kuranda Kaç Sure Var? Kuran Kaç Sureden Oluşur?

Kur'an-ı Kerim Allah (C.C) tarafından gönderilen son kutsal kitap olarak bilinmektedir. Geldiği son andan itibaren hiçbir değişikliğe uğramadan okunan Kuran içerisinde farklı sureler yer almaktadır. Bilgi verici olan Kuran içerisinde ayet ve sure sayıları ile en merak edilen konulardan biridir.



KUR’ANDA KAÇ SURE VAR?



Ayetlerin bölümler halinde numaralı şekilde hazırlanması ile içerisinde yer alan sureler net olarak bulunup okunmaktadır. Kur’an içerisinde toplam 114 sure ve 6236 ayet bulunmaktadır.



KUR’AN KAÇ SUREDEN OLUŞUR?



Kur'an-ı Kerim toplam 600 sayfa ile hazırlanan kutsal kitapların sonuncusudur. Kuran içerisinde bulunan ana bölümler ise sure olarak bilinmektedir. Kuran içerisinde 114 sure bulunmaktadır. Kuran 30 cüzden oluşur. 6236 ayet yer almaktadır.