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Haber Giriş: 11.08.2021 - 01:39 | Son Güncelleme:

Kuran Kaç Sayfadır? Kuran Kaç Sayfadan Oluşur?

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Kuran Kaç Sayfadır? Kuran Kaç Sayfadan Oluşur?

Kur'an-ı Kerim dinimizin kutsal kitabıdır. Kur'an-ı Kerim hakkında merak ettiğiniz tüm detayları araştırmak ve öğrenmek isteyebilirsiniz. Bu detaylardan biri de Kur'an-ı Kerim kaç sayfadan oluşur? Kur'an-ı Kerim'in tamamı kaç sayfadır? Sizin için Kur'an-ı Kerim'in sayfa, ayet ve sure sayısına dair detayları derledik.

Kur'an-ı Kerim dinimizin buyurduğu yazılarla donatılmış kutsal bir kitaptır. İçerisinde ayet ve surelere yer verilir. Kur'an-ı Kerim'in tamamı 30 cüzden oluşur. Her cüz de 20 sayfadan oluşmaktadır.

Kur'an-ı Kerim Kaç Sayfadan Oluşur?

Kur'anı- Kerim toplamda 604 sayfadan oluşmaktadır. 30 cüz ve her cüz 20 sayfadan oluşur dolayısıyla 600 sayfadır Kur'an-ı Kerim. Geriye kalan 4 sayfa ise ilk sayfalarda girişlere ve son sayfalarda; İhlas, Felak ve Nâs Surelerine yer verilir. Sayfa 580 cüz 29'un son sayfasıdır geriye kalan sayfalar da cüz 30 olarak devam eder.

Kur'an-ı Kerim Ayet ve Sure Sayısı

Kur'an-ı Kerim'de 114 sure ve 6666 ayet bulunur. Ana bölümlere ayrılan Kur'an-ı Kerim'de bu bölümler surelerden oluşmaktadır. Farklı kaynaklarca ayet sayısının daha farklı olduğu savunulur ancak doğrusu 6666 olandır.

 

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