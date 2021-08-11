Kuran Kaç Sayfadır? Kuran Kaç Sayfadan Oluşur?

Kur'an-ı Kerim dinimizin buyurduğu yazılarla donatılmış kutsal bir kitaptır. İçerisinde ayet ve surelere yer verilir. Kur'an-ı Kerim'in tamamı 30 cüzden oluşur. Her cüz de 20 sayfadan oluşmaktadır.

Kur'an-ı Kerim Kaç Sayfadan Oluşur?

Kur'anı- Kerim toplamda 604 sayfadan oluşmaktadır. 30 cüz ve her cüz 20 sayfadan oluşur dolayısıyla 600 sayfadır Kur'an-ı Kerim. Geriye kalan 4 sayfa ise ilk sayfalarda girişlere ve son sayfalarda; İhlas, Felak ve Nâs Surelerine yer verilir. Sayfa 580 cüz 29'un son sayfasıdır geriye kalan sayfalar da cüz 30 olarak devam eder.

Kur'an-ı Kerim Ayet ve Sure Sayısı

Kur'an-ı Kerim'de 114 sure ve 6666 ayet bulunur. Ana bölümlere ayrılan Kur'an-ı Kerim'de bu bölümler surelerden oluşmaktadır. Farklı kaynaklarca ayet sayısının daha farklı olduğu savunulur ancak doğrusu 6666 olandır.