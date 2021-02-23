Kur'an Alfabesi Nedir Ve Hangi Dilde Yazılmıştır? Sırası İle Kur'an-I Kerim Harfleri Ve Okunuşları

Kuran’ı Kerim alfabesi Arap alfabesinden oluşmaktadır. Kuran’ı Kerim okumak isteyen kişiler Arap alfabesindeki harflerin okunuşunu ve mahreçlerini öğrenmek zorundadır.

Kuranı Kerim Alfabesi Nedir? Hangi Dilde Yazılmıştır?

Kuranı Kerim alfabesi Arap alfabesinden oluşmaktadır. Kuranı Kerimin dili Arapça olmaktadır. Harflerin yazılışı ve okunuşu Arapça olmakta ve Arapçadan Türkçeye çevrilmesine ise meal denilmektedir. Kuranı kerim meali denilmesinin nedeni budur.

Kuranı Kerim Arap yarımadasında Hz peygambere indirildiği hali ile günümüze kadar gelmiş ve dilinin özelliklerinin korunması ise okunuşunu ve harflerin çıkarılışını öğreten tecvit kurallarına göre okunmaktadır.

Kuranı Kerim Harflerinin Sırası İle Okunuşları

Kuran alfabesindeki harfler

Elif harfi okunurken elif diye okunan ilk harftir.

Be harfi okunurken be olarak okunur.

Te harfi okunuşu te şeklindedir.

Se harfi okunurken se olarak okunmaktadır.

Cim harfi okunurken ce olarak okunmaktadır.

Ha harfi okunurken ha şeklinde okunmaktadır.

Hı harfi okunurken hı olarak okunmaktadır.

Dal harfi okunurken da olarak okunmaktadır.

Zel harfi okunurken ze olarak okunmaktadır.

Rı harfi okunurken re olarak okunmaktadır.

Ze harfi okunurken ze olarak okunmaktadır.

Sin harfi si şeklinde okunmaktadır.

Şın harfi ş olarak okunur.

Sad harfi sa olarak okunur.

Dad harfi da olarak okunur.

Tı harfi tı olarak okunur.

Zı harfi zı olarak okunur.

Ayn harfi a olarak okunur.

Ğayn harfi ğa olarak okunur.

Fe harfi fe olarak okunur.

Gaf harfi ga olarak okunur.

Kef harfi ke olarak okunur.

Lam harfi le olarak okunur. R

Mim harfi me olarak okunur.

Nun harfi ne olarak okunur.

Vav harfi ve olarak okunur.

He harfi he olarak okunmaktadır.

Lamelif harfi la olarak okunur.

Ye harfi ye olarak okunur.

Kuranı Kerim alfabelerindeki harfler değişik şekillerde kodlanarak kolaylıkla ezberlenebilmektedir. Kuran elif bası olarak bilinen ilk alfabede bulunan harflerin dildeki söylenme özelliklerini koruması mahreç denilmektedir.

Özelliklerini koruyabilmeleri ve kelimelerin anlamlarında değişme olmaması için harflerin çıkış ve söyleniş özelliklerine önem vermek gerekmektedir. Kuranı Kerim alfabesi sadece harfleri öğrenmekte faydalıdır. Kuranı kerimi okumak için hareke denilen işaretleri de öğrenmek gereklidir. Harf ve harekeler öğrenildikten sonra harflerin birleştirilmesi ile kelimeler oluşturulmaktadır. Kuranı kerim harflerini öğrenmek Kuranı kerimi öğrenmenin ilk adımıdır.