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DHA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 09:52 | Son Güncelleme:

Kurallara uymayan servisçilere ceza

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Kurallara uymayan servisçilere ceza
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İstanbul’da gerçekleştirilen okul servisi denetimlerinde 2 bin 132 araç kontrol edilirken, 196 okul servisi sürücüsüne toplamda 87 bin 450 lira ceza kesildi.

 

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, 12 ve 16 Ekim tarihleri arasında okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okul servislerini denetledi. İl genelinde denetlenen 2 bin 132 okul servisinden 196'sının kurallara uymadığı belirlendi. Bu araçların sürücülerine toplamda 87 bin 450 lira para cezası kesildi. Öte yandan 15 okul servisinin ise trafikten men edildiği belirtildi.

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