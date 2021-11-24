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Kural kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kuralın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Kural#Eş Anlamlı
Kural kelimesinin eş anlamlısı nedir Kuralın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Günlük yaşamda Türkçede en yaygın kullanılan sözcüklerden biri olarak kural kelimesi öne çıkmaktadır. Ancak aynı zamanda bu kelimenin eş anlamlı karşılıkları da merak edilmektedir. Böylece amaca uygun taşıdığı anlam üzerinden cümle içerisinde veya tek başına kullanma imkanı elde edilir. Peki, kural kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kuralın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) konusunda öne çıkanlar.

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Genel olarak uyulması gereken ilke ve ilkeler topluluğu kural olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bilimsel bir yanı olarak da anılan üzerinden değerlendirilir. Bununla beraber eş anlamlı sözcükleri eşliğinde yeni kullanılan bir kelime olduğunu ifade etmek mümkün.

 Kural Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Kural kelimesinin eş anlamlısı TDK açısından 2 farklı sözcük ile karşılık bulunmaktadır. Bu karşılıklar aynı anlamı ile beraber cümle içerisinde ya da tek başına kullanım imkanı tanır.

 - Kaide

 - Nizam

 Türkçede geçerli olarak yukarıda verilen her iki kelime kural sözcüğüne karşılık olarak eş anlamlı şekilde değerlendirme imkanı vermektedir. Bu sayede arka arkaya gelen cümlelerde kullanma olanağı tanır.

 Kuralın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman Kural sözcüğünün eş anlamlı olarak kaide ve nizam sözcükleri öne çıkmaktadır. Aynı zamanda bu sözcükler cümle içerisinde aynı anlam ile değerlendirilebilir.

 ‘’Toplumda yaşayabilmek adına bazı kaideler bulunur.’’

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 ‘’Sınıfta herkes sıralara belli bir nizam altında oturmuştu.’’

 Görüldüğü gibi yukarıdaki cümlelerde olduğu şekilde aynı anlam ile beraber kaide ile nizam kelimeleri kullanılabilir.

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