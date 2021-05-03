Kunuri Savaşı Tarihi Ve Özeti - Kunuri Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Kunuri Savaşı yaklaşık olarak 3 gün sürdüğü bilinen savaştır. Bu tarihler 26 Kasım 1950- 29 Kasım 1950 tarihleri arasındadır. Bu savaş sırasında Türk Tugayı 218 şehit, 94 kayıp ve 455 yaralı vermiştir.

Kunuri Savaşı Nedir? Kunuri Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Kunuri Savaşı, 26 Kasım ila 29 Kasım 1950 tarihleri arasında, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile Türk Tugayı'nın birbirlerine direndiği savaştır. Savaş öncesinde Türk Tugayı Çin'in başlatmış olduğu 100 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gitti. Birleşmiş Milletler geri çekilme kararı aldıktan sonra Türk Tugayı, en güçlü muharebesini yaşamıştır.

Türk Tugayı'nın kayıpları bu savaşta çok ağır olmuştur. 94 kayıp ve 218 şehit verdiği, 455 kişinin de yaralandığı bilinmektedir. Bu sayede Birleşmiş Milletler geri çekilmeyi başarmıştır. 3 yıl sürdüğü bilinen bu savaşta Türkiye Kore'ye toplam 3 defa tugay değiştirme birliği göndermiştir. Toplamda 23.000 Türk askeri savaşta görev yapmıştır. Bu savaşta Birleşmiş Milletler toplamda 55.000 bin asker kaybetmiştir. ABD ise 36.516 asker kaybetmiştir.

Kunuri Savaşı Tarihi

Kunuri Savaşı 26 Kasım 1950 ila 29 Kasım 1950 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Kunuri Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Kunuri Savaşı Tarafları

Kunuri Savaşı, Kore Savaşı'nda Türk Tugayı ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun birbirlerine direndiği savaş olarak bilinir. Bu savaşın tarafları ise ABD, İngiltere, Çin, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'dir. Türk Tugayı, 3 piyade taburundan oluşmaktadır.

Kunuri Savaşı Nedenleri Nelerdir?

İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Kore Japonya'nın hakimiyeti altında hareket ediyordu. Japonya'nın savaşta yenilgiye uğraması ile birlikte hem Sovyetler Birliği hem de ABD hakkını istemiş ve bunu iddia etmiştir. Bu olayın üzerinde Kore'de Kuzey Kore ve Güney Kore olmak üzere iki tane hükümet kurulduğu bilinir. İki tarafın arasında belirlenmiş olan sınırı Sovyetler Birliği kışkırtmasının sonucunda Kuzey Kore'yi geçip Güney Kore'ye karşı savaş başlamıştır.

Bu savaşın nedenleri arasında en çok bilineni ise 38. enlem sınırı denilen sınırın aşılmasıdır. Bu sınırı aşan Kuzey Kore, ABD ve Nato'ya karşı güç kazanmak istemiştir. Kuzey Kore daldırması sonucunda ABD de Güney Kore'ye yardımda bulunmuştur. Bu yardımı ise Birleşmiş Milletler'in sayesinde yapmıştır. Bu saldırı sonucunda ABD Kuzey Kore'nin geri çekilmesini istemiştir. Görüşmelerden sonra Kuzey Kore geri çekilme kararına varılmıştır. Ancak Kuzey Kore geri çekilmemiştir. Bunun sonucunda ise Birleşmiş Milletler Güney Kore'nin yanında yer almaya karar vermiştir.

Kunuri Savaşı Sonuçları Nelerdir?

Kunuri Savaşı'nın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Sovyet Rusya Amerika'yı Kore'den ayıramayacağını öğrenmiştir.

Türkiye bu savaşa asker göndermesi ile birlikte amacına ulaşmış ve NATO'ya üye olmayı gerçekleştirmiştir.

Savaş esnasında toplam 3 milyon asker hayatını kaybetmiştir.

Türkiye yaklaşık 23.000 asker göndermiş ve toplamda 721 askerini kaybetmiştir.

En büyük kaybı Çin ile Kore yaşamıştır.

En fazla askeri ise ABD kaybetmiştir.

Birleşmiş Milletler toplamda 55.000 askerinin hayatını kaybetmesine uğramıştır. Bu kayıpların 36.000 kadarı ise Amerika askerleri olduğu bilinir.

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimler savaş sonrasında da yıllarca devam etmiştir. 2018 yılında ise ateşkes yapılmış ve barış sağlanmasına karar verilmiştir.