Kündekari ne demek, ne anlama gelir? Kündekari kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Günümüzde yok olmuş bir sanatın da adı olan kündekari sözcüğünün anlamı ilgi ve merak uyandırmaktadır.

Kündekari Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Mimari bir terim olan "kündekari" sanatı; geometrik desenlerin özel bir yöntemle örülmesi ve bazen de sedef işlemelerle süslenmesidir. Kündekari, bir ahşap sanatıdır. Kündekar da ahşap sanatını yapan, meydana getiren kişiye verilen isimdir.

Kündekari sanatının örneklerini tarihi yapılarda görmek mümkündür. Bugün artık icra edilmeyen bir sanat olan kündekari, tutkalsız ve çivisiz olarak yapılan bir ahşap sanatıdır. Kündekari sanatı, Anadolu Selçuklu döneminde daha da gelişerek kendine özgü bir biçim ve form almıştır. Sonraki dönemlerde de kündekari sanatını görmek olanaklıdır. Bu defa biraz daha sadeleşmiş bir şekilde Osmanlı'da ise hali minber, cami kapısı, dolap kapakları gibi pek çok mimari unsurlarda kullanılmıştır.

Kündekari Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Kündekari sözcüğünün manası için TDK sözlüğüne bakıldığında ise şu açıklama ile karşılaşmak mümkündür:

Tutma, kavrama

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