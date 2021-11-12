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Kündekari ne demek, ne anlama gelir? Kündekari kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Kündekari#Nedir
Kündekari ne demek, ne anlama gelir Kündekari kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Dil, bir kültürün en önemli unsurudur. Toplumsal değişim ve gelişime bağlı olarak dil de sürekli evrilir. Bunun göstergesi bir zamanlar gündelik yaşamda kullanılan pek çok sözcüğün bugün varlığını sürdüremeyişidir. Böylesi yabancı ve bilinmeyen kelimelerle karşılaşıldığında bu sözcüklerin manası merak konusu olmaktadır. İşte kündekari ne anlama gelir, kündekari ne demek, kündekari kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir ve konu hakkında çok daha fazlasını sizin için derledik.

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Günümüzde yok olmuş bir sanatın da adı olan kündekari sözcüğünün anlamı ilgi ve merak uyandırmaktadır.

Kündekari Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Mimari bir terim olan "kündekari" sanatı; geometrik desenlerin özel bir yöntemle örülmesi ve bazen de sedef işlemelerle süslenmesidir. Kündekari, bir ahşap sanatıdır. Kündekar da ahşap sanatını yapan, meydana getiren kişiye verilen isimdir.

Kündekari sanatının örneklerini tarihi yapılarda görmek mümkündür. Bugün artık icra edilmeyen bir sanat olan kündekari, tutkalsız ve çivisiz olarak yapılan bir ahşap sanatıdır. Kündekari sanatı, Anadolu Selçuklu döneminde daha da gelişerek kendine özgü bir biçim ve form almıştır. Sonraki dönemlerde de kündekari sanatını görmek olanaklıdır. Bu defa biraz daha sadeleşmiş bir şekilde Osmanlı'da ise hali minber, cami kapısı, dolap kapakları gibi pek çok mimari unsurlarda kullanılmıştır.

Kündekari Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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 Kündekari sözcüğünün manası için TDK sözlüğüne bakıldığında ise şu açıklama ile karşılaşmak mümkündür:

Tutma, kavrama

Yakalama

Kakmacılık

 

 

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