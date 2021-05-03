Kumrular Ne Yer? Yavru Kumru Nasıl Beslenir Ve Kumruların En Çok Sevdiği Besinler Neler

Kumrular bazı yeşilliklerle beraber buğday ürünlerini de tüketir. Ancak yavru kumruların beslenmesinde daha dikkatli olunmalıdır. Mümkünse bir veterinere danışmadan besleme yapılmamalıdır.



Kumrular Ne Yer?

Kumrular, kuş grubuna ait canlılardır. Bu nedenle çeneleri her yiyeceği yemeleri için uygun olmayabilir. Böyle durumlarda doğal ortamda beslenemeyecek kumrulara ıslatılmış ekmek veya buğday verilebilir. Suda beklemiş bulgur, mısır parçaları veya kuş yemleri de kumrular için uygundur.

Kumrular bisküvi tarzı kuru gıdaları da tüketebilir. Islatılmış olması hem sindirim hem de yeme açısından onlara kolaylık sağlar. Ayrıca besleme yaparken bir kap içine su konularak su ihtiyaçlarını da karşılamak gerekir. Kumrular doğal ortamda yeşilliklerle beslendiği için besleme yaparken yeşil bitki ve yapraklardan yardım alınabilir.

Yavru Kumru Nasıl Beslenir?

Yavru kumruların ne kadar gelişmiş olduğu besleme yaparken çok önemlidir. Eğer annesinden ayrılmış yeni bir yavru söz konusuysa bir şırınga yardımıyla besinlerin verilmesi gerekir. Yavru kumru yiyeceğini kendisi yiyebilecek kadar büyümüşse derin olmayan bir kap içine konulan besinleri tüketebilir.

Yavru kumruları beslerken yiyeceklerin suda beklemiş ve yumuşamış olması gereklidir. Aksi taktirde kumrular yiyecekleri yerken ağızlarına zarar verebilir. Çeşitli kuş yemleri de kumruların beslenmesine yardımcı olur. Toz halinde bulunan kuş mamaları suyla karıştırılarak yavru kumruya besin olabilir. Ayrıca bebek mamalarını kullanarak yavru kumru beslenmesi yapılabilir.

Kumruların En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Kumrular doğada yeşilliklerle beslendikleri için favori yiyecekleri yeşilliklerdir. Mineral ve vitamin açısından zenginleşmiş yeşillikler kumruların en çok sevdiği besinler olarak yer alır. Ayrıca kumrulara verilen bitkiler bağışıklık sistemlerini güçlendirerek bağırsaklarının düzenli çalışmasına yardımcı olur.



Kumrular otları sevdiği kadar mısır, kenevir ve buğday yemeyi de severler. Ayrıca küçük böcekleri yiyerek hayatta kalmayı başarırlar. Bulundukları ortama uyum sağlamaları zaman almadığı için yer ve besin değişikliklerinde zorluk çekmezler. Bazı ağaçların yapraklarını, ev bitkilerini yiyerek de yaşamlarını sürdürebilirler.