MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük HaberleriKumpas nedir? Kumpas tanımı ve TDK sözlük anlamı
GeriSözlük Kumpas nedir? Kumpas tanımı ve TDK sözlük anlamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözlük
Haber Giriş: 07.06.2021 - 04:27 | Son Güncelleme:

Kumpas nedir? Kumpas tanımı ve TDK sözlük anlamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kumpas nedir? Kumpas tanımı ve TDK sözlük anlamı

Türkçe dilimize ait olan kelimeler ile birlikte yabancı dillerden dilimize geçen birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin kullanımları ve anlamları farklı durumları arz etmektedir. Kumpas kelimesi de dilimize Fransızca dilinden geçen bir kelimedir. Birden fazla anlamları bulunmaktadır. Bu bağlamda kumpasın hangi anlamları bulunmaktadır? Kaç farklı anlam içermektedir? Günlük hayatta en çok kullanılan anlamı hangisidir? Türk Dil Kurumu bu kelimeye kütüphanesinde yer vermiş midir? İşte, kumpas kelimesinin tüm detaylarını derledik.

Kumpas kelimesinin orijinal hali Fransızcada geçen "compas" şeklindedir. Kökü Fransızcaya bağlı olan bu ifadeyi TDK üç farklı anlam ile açıklamaktadır. İki anlamı isim olarak nitelendirilirken, üçüncü anlamı ise argo başlığı altında verilmiştir.

 Kumpas Nedir?

 Bu ifadenin ilk akla gelen anlamı olumsuz bir durumu anlatan ifadedir. Yani hile ve düzen anlamına gelmektedir. Kumpas denilince akla ilk bu anlam gelmektedir ve günlük hayatta en çok bu anlamı kullanılmaktadır. Bu anlamın yanı sıra TDK'ya göre kumpas kelimesinin iki ayrı anlamı daha bulunmaktadır.

 Kumpas Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

 Sanayide kullanılan bir çeşit ölçüm aletine de kumpas adı verilmektedir. Bu alet sanayide kalınlık ve incelik ölçmede kullanılan bir alettir. Kullanımı yaygın ve sık başvurulan ölçüm aletlerindendir.

 Bir diğer kumpas ifadesi ise dizim işleri yapanların, harfleri satır durumuna getirme işlemini yaparken, içerisine yerleştirmekte kullandıkları, ayarlanabilme özelliğine sahip demir yuvalardır. Bu iki ifadenin TDK'da açıklaması da bu yöndedir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi