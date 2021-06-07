Kumpas nedir? Kumpas tanımı ve TDK sözlük anlamı

Kumpas kelimesinin orijinal hali Fransızcada geçen "compas" şeklindedir. Kökü Fransızcaya bağlı olan bu ifadeyi TDK üç farklı anlam ile açıklamaktadır. İki anlamı isim olarak nitelendirilirken, üçüncü anlamı ise argo başlığı altında verilmiştir.

Kumpas Nedir?

Bu ifadenin ilk akla gelen anlamı olumsuz bir durumu anlatan ifadedir. Yani hile ve düzen anlamına gelmektedir. Kumpas denilince akla ilk bu anlam gelmektedir ve günlük hayatta en çok bu anlamı kullanılmaktadır. Bu anlamın yanı sıra TDK'ya göre kumpas kelimesinin iki ayrı anlamı daha bulunmaktadır.

Kumpas Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

Sanayide kullanılan bir çeşit ölçüm aletine de kumpas adı verilmektedir. Bu alet sanayide kalınlık ve incelik ölçmede kullanılan bir alettir. Kullanımı yaygın ve sık başvurulan ölçüm aletlerindendir.

Bir diğer kumpas ifadesi ise dizim işleri yapanların, harfleri satır durumuna getirme işlemini yaparken, içerisine yerleştirmekte kullandıkları, ayarlanabilme özelliğine sahip demir yuvalardır. Bu iki ifadenin TDK'da açıklaması da bu yöndedir.