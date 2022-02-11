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Kumburgaz nerede, hangi şehrin ilçesi? Kumburgaz'da nerede denize girilir? Gezilecek yerler

Kumburgaz nerede, hangi şehrin ilçesi Kumburgazda nerede denize girilir Gezilecek yerler

Kumburgaz, İstanbul ilinde yer alan Marmara Denizi kıyısında bulunan ve 1892 hektarlık alana sahip olan bir belde olarak bilinir. 8 km kadar uzunluğa sahip bir sahil şeridi var yılındadır. 1988 yılına kadar bu beldenin Çatalca ilçesine bağlı olduğu bilinmektedir. Sonrasında 1988 yılında Büyükçekmece ilçe olma durumu ile birlikte Kumburgaz, bu ilçeye bağlandığı bilinen bir beldedir. Peki, Kumburgaz nerededir? Hangi şehirde yer alır? Kumburgaz'da nerede denize girilir tüm detayları ile derledik.

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Kumburgaz, en kısa tanımı ile İstanbul ilinin Avrupa yakasında yer alan ve Marmara Denizi kıyısında yer alan bir belde olarak bilinir.

 Kumburgaz Nerede?

 Kumburgaz, Avrupa yakasında yer alan yani İstanbul şehrinde bulunan bir belde olarak bilinir. 8 kilometre uzunluğuna sahip olan bir sahil şeridi bulunmaktadır. Kumunun bol olduğu bilinir ve önceden adı Konumya olarak söylendiği bilinmektedir. Mübadele olmuş ve sonrasında adı Kumburgaz olarak değişmeye uğramıştır. İstanbul'a yaklaşık olarak 45 kilometre, Büyükçekmece'ye ise 13 kilometre uzaklığına sahip olan bir beldedir. Silivri'ye 20 kilometre uzaklığı bulunan bu belde, özel araç ile daha kolay gidilme imkanı sağlar. Metrobüs kullanımı ile birlikte de Kumburgaz'a gitme imkanı vardır.

 Kumburgaz Hangi Şehrin İlçesi Olarak Bilinir?

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 Kumburgaz, Büyükçekmece'ye bağlı olan bir belde olarak bilinmekte ve bu şekilde tanımlanmaktadır. 1988 yılında değişim göstermiş ve 1988 yılında Büyükçekmece ilçesinin ilçe olması ile birlikte bu ilçeye bağlanan bir belde olarak tanımlanır. Büyükçekmece ilçesinden önce Çatalca ilçesine bağlı olduğu bilinmektedir. Yani kısacası İstanbul şehrine ait olan Büyükçekmece ilçesine ait olduğu bilinen bir beldedir.

 Kumburgaz'da Nerede Denize Girilir?

 Kumburgaz'da Trakya ve İstanbul'a ait olan iklim özellikleri görülebilmektedir. Kış aylarında fazla yağış alan bir yer olmasının yanı sıra oraj tipi yağışlar görülmektedir. Kışları sert ve yağışlı geçer. Bu sebepten dolayı yaz ayları daha canlı ve hareketli geçmektedir. Özellikle Temmuz ve Ağustos gibi yaz aylarında sıcaklık çok fazla olmaktadır. Ortalama derecenin 30 olduğu bilinir. Yıllık olarak ise bu derece 13.9 olarak bilinmektedir. İstanbul'da yer alan pek çok ilçeye nazaran daha temiz bir denize sahip olmasından dolayı özellikle yaz aylarında turistlerin uğradıkları yer arasında olmaktadır. 8 kilometreye kadar uzanan bir deniz kıyısı bulunan bu beldede çeşitli konaklama alanları ve oteller yer almaktadır. Denize girilecek yerler arasında yer alır çünkü oldukça temiz ve sakin bir havaya sahip olduğu bilinir.

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 Kumburgaz'da Gezilecek Yerler Neresidir?

 Kumburgaz denilen beldede savaş dönemlerine ait olan izler hala yer almaktadır. Bu yörede yer alan pek çok kalıntı yok olmuş ve bu kalıntılar tarihi değer niteliğinde olduğu bilinir. Bu binaların tahrip edilmesi ile birlikte pek çok özel alanı ya da gezilecek yeri kalmamıştır. Bu sebepten dolayı da doğal alan ve sahil haricinde pek fazla gezme alanı bulunmamaktadır. Tarihi eser niteliğinde olan Hanım Çiftliği bulunur. Surları ile birlikte dikkati çeken bu çiftlik aslında çok eskimiş ve harap durumunda olarak bilinir. Bu yapılar ve bunun gibi pek çok yapının koruması sağlanamamış bu sebepten dolayı da ortada tarihi eserler kalmamıştır. Bu eksik genel olarak doğanın ve havasının güzel olması ile birlikte kapatılmaktadır. Bu bölgede yer alan en güzel kumsal Kumburgaz'da bulunur. Denizi oldukça temizdir ve yaz aylarında yalnızca deniz için değil yelken, sörf ve salış gibi su sporlar yapmak için de ortamı ve hava olayları uygunluk sağlamaktadır.

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