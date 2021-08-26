Kumaş Boyası Nasıl Kullanılır, Nasıl Sulandırılır? Ne Tür Kumaşlar Boyanır?

Kumaş boyası belli bir yöntem doğrultusunda hazırlanarak kumaş üzerinde kolayca uygulanabilmektedir. Tabii bu konuda sulandırılması ve bunun denge üzerinden ele alınması çok önemlidir. Böylece farklı türlerdeki birçok değişik kumaş boyanmak suretiyle çok daha güzel bir şekilde ve isteğe uygun olarak değerlendirilebilir.

Kumaş Boyası Nasıl Kullanılır?

Gerekli malzemeleri elde etmek suretiyle kumaş boyasını kullanmak oldukça basittir. Bunun için kumaş boyası, renk sabitleyici, çamaşır makinesi veya iki tane kova kullanılabilir. Bu doğrultuda ele alınacak yöntemler ile beraber, kumaş boyası hazırlanabilir ve değerlendirilebilir. Tabii bu arada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus bulunuyor.

Boyanacak olan kumaş türü sadece tek renk olması gerekmektedir. Bu konuda özellikle çamaşır makinesi yöntemi çok daha fazla tercih edilir. Tabii tencerede su kaynadıktan sonra içerisine kumaşı atmak suretiyle, soğutmaya bırakarak da bu yöntem değerlendirilebilir. Ardından sabitleyici dökülebilir ve sıkma işlemi yapılabilir. Tabii bu yöntem uğraştırıcı ve zor olduğu için, çamaşır makinesi kullanmak çok daha etkili olur.

Kumaş Boyası Nasıl Sulandırılır?

Sıralı şekilde belli aşamaları uygulamak suretiyle kumaş boyasını sulandırmak oldukça kolaydır.

- Bir kap içerisinde toz kumaş boyası, 1 tatlı kaşığı tuz 1 çorba kaşığı sirke ile sıcak su karıştırılmalıdır.

- Ardından boyanmak istenen kumaş çamaşır makinesine atılır.

- Kısa program içerisinde 15 dakika kadar bekletilir.

- Fakat bu noktada sıkma işlemi yapılmamalıdır.

- Ardından hazırlanan karışım direkt olarak makine içerisindeki kumaşın üzerine dökülmelidir.

- Boya sabitleyicisi ise makinenin yumuşatıcı bölümüne dökülmelidir.

- Daha sonra ıslak hali üzerinden kumaş asılmalı ve kurumaya bırakılmalıdır.

Ne Tür Kumaşlar Boyanır?

Bu konuda birçok farklı kumaş türü için kumaş boyası kullanılabilir. Bunlar arasında pamuk, viskoz, modal lifler gibi birçok farklı kumaşlar değerlendirilebilir.