‘Külyutmaz’ hocalar yapay zekâya karşı

Haberin Devamı

YANLIŞ KOMUT YANLIŞ ÖDEV

Prof. Dr. Kadriye Dilek Bacanak (Gazi Üniversitesi): Bazı hocalar derslerinde yasakladı ama ben bunun yerine öğrencilerime bilinçli yapay zekâ kullanımını öğretmeyi tercih ettim. Onlara ‘akıllı komutlar’ girin diyorum. Aslında akıllı ve bilinçli kullandığımızda gerçekten muhteşem bir yardımcı. Ama yapay zekâya ödevlerinin tamamını yaptıranlar da oluyor. Yabancı dil eğitiminde kullanımı tespit etmem zor olmuyor. Öyle ki bir sefer, öğrencinin verdiği ödevde çok üst düzey bir İngilizce vardı, benim bile bilmediğim kelimeler kullanmıştı. Ödevini yapay zekâya yaptıran bir öğrencim de yanlış komut girmiş. Teslim ettiği ödevde yanlış girdiği komut bile görülüyordu.

30 KİŞİ AYNI ÖDEVİ GETİRİYOR

Prof. Dr. Ali Erçin Ersundu (Yıldız Teknik Üniversitesi): Ben yapay zekâ kullanımını teşvik eden bir hocayım. Çünkü bu teknolojiyi kullanmamak bizi çağın gerisinde bırakır. Benim gözlemime göre öğrencilerin yüzde 10 ya da 20’si doğru kullanıyor. Geri kalanı kopyala yapıştır mantığında ilerliyor ve haliyle aldıkları notu görünce hüsrana uğruyorlar. Çünkü yapay zekâya yaptırılan ödev hemen belli oluyor. Bir sınıftaki 30 kişi aynı ödevi getirdiğinde de zaten durum ortaya çıkıyor. Bazıları da ödevi dönüp tekrar okumuyor bile. Geçenlerde bir öğrencim, yazdırdığı metinde ChatGPT’nin ‘buraya isim gelecek’ diyerek boş bıraktığı yeri doldurmayı bile unutmuştu.

Haberin Devamı

UNVANLARINI KAYBEDEBİLİRLER

Doç. Dr. Zafer İçer (Marmara Üniversitesi): Öğrencilerin teslim ettiği ödevlerin özgün olması gerekiyor. ChatGPT benzeri araçlara makaleler yazdırıldığında da bu durum ilgili öğretim üyeleri tarafından tespit edilebiliyor. Bunu belirleyen bazı yazılımlar da var ama zaten öğrencinin teslim ettiği makalede bir ifade bütünlüğü yoksa yapay zekâdan şüpheleniyoruz. Öte yandan hukuk fakültesi öğrencilerinin yazma becerilerinin ve muhakeme yeteneklerinin üst düzeyde olması lazım. Ayrıca doktora ya da doçentlik tez savunmalarını yapay zekâya yazdıranlar için bu durum gelecekte de bir risk oluşturabilir. Daha gelişmiş denetim araçlarıyla fark edilmesi halinde tezleri iptal olabilir ve unvanlarını kaybedebilirler.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Uzmanlar anlattı: Eğitimde 2026 trendleri Haberi görüntüle

DEDEKTİFLİK YAPMAYA BAŞLADIK

Prof. Dr. Nedret Kılıçeri (İstanbul Üniversitesi): Öğrenciler yapay zekâyı en çok sunumlarında, ödevlerinde ve tezlerinde kullanıyor. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu kapsamda çalışmalar yaptığını biliyorum. Derslerimde de öğrencinin emeğinin benim için önemli olduğunu vurguluyorum. Önüne geçmek içinse öğrencilere sözlü sunum veriyorum ve ayrıca kaynakçayı sorguluyorum. Bu sebeple geçmiş yıllara kıyasla artık bize daha çok iş düşüyor. Çünkü bir noktada dedektiflik yapmaya başladık ve sorumluluğumuz da arttı. Adımın yapay zekânın yazdığı bir tezde danışman hoca olarak geçmesini istemem.

MEVZUAT HAZIR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar: “Tez, makale ve tüm akademik çalışmalarda, yapay zekânın hangi ölçülerde ve hangi kurallar çerçevesinde kullanılacağını belirleyen bir mevzuatı hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Hazırlanan yönetmelik ve yasal düzenlemelerin amacı, yapay zekâyı sınırlamak değil onun akademik emeği, etik değerleri ve bilginin itibarını koruyacak bir şekilde kullanılmasını sağlamak.”