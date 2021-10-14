Kulüp ne demek, ne anlama geliyor? Kulüp kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Kulüp kelimesi, vatandaşların sıkça kullandığı ve anlamını merak ettiği kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime cümlede kullanıldığı şekline göre farklı anlamlar kazanıyor.

Kulüp Ne Demek?

Kulüp kelimesi, Fransızca kökenli bir kelimedir. Bu kelime dilimizde uzun yıllardır kullanılıyor. Kulüp kelimesinin anlamı ise, kişilerin ve toplulukların oluşturduğu grup anlamına gelir.

Kulüp Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Kulüp kelimesi, görüşme, spor yapma, konuşma, okuma vb. amaçlarla sadece üye olanların toplandıkları yer anlamına gelir.

Kulüp Kelimesinin TDK’ya Göre Anlamı Nedir?

Kulüp kelimesinin TDK’ya göre anlamı, herkese açık müzikli ve içkili eğlence yeri demektir. Aynı zamanda bu kelime, kişilerin, toplulukların ve milletlerin oluşturduğu grup anlamına gelir. TDK’ya göre bu kelimenin diğer anlamı ise, konuşma, görüşme, okuma, spor yapma gibi amaçlarla sadece üye olanların toplandıkları yer demektir.