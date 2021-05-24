Kulunç nedir ve neden olur? Kulunç ağrısı nasıl geçer

Kulunç, her yaş grubundan kişilerde görülebilir. Genellikle uzun saatler boyunca masa başında çalışan kişilerde görülen kulunç pek çok farklı nedene bağlı olarak çıkabilir.

Kulunç Nedir ve Neden Olur?

Kulunç genel olarak sırt bölgesinde görülür. Gün içinde ağrılı bir şekilde ortaya çıkan kuluncun en önemli nedeni hareketsiz ve sürekli aynı pozisyonda oturulmasıdır. Adele içerisinde sert düğümcükler ve şeritler oluşması ile kulunç meydana gelir. Bu da kasılan kasların gevşemesi olarak bilinir.

Açıklanamayan bu ağrılı durum sıklıkla sırt, bacak ve boyun bölgelerinde görülmektedir. Sağlığa önemli bir tehlike ve ya problemi olmayan kulunç şiddetli ağrı yapması ile bilinir. Özellikle hareketsiz yaşam tarzını benimseyen kişilerde kulunç olur. Masa başında uzun süre aynı pozisyonda oturan kişilerde de kulunç meydana gelmektedir. Hareketsizlik kulunç ağrısını tetikleyen faktörler arasında sayılabilir.

Kulunç Ağrısı Nasıl Geçer?

Günümüzde pek çok kişide zaman zaman görülen kulunç ağrısının giderilmesi için bazı yöntemler uygulanmalıdır. Kulunç ağrıları şiddetli olur ve uzun sürerse mutlaka uzman bir hekime gitmek gerekir. Özellikle psikolojik nedenlere bağlı olarak kulunç ağrıları da artar. Bu psikolojik sorunlar hastalığın iyileşme sürecini hızlandırır. Halk arasında bilinen kulunç kırma yöntemi ile kulunç ağrıları da hafifler.

Kişide kulunç nedeni ile oluşan gergin kas ve gergin bantlar da sert bir masaj uygulanarak gevşetilir. Bu şekilde kulunçların yumuşatılmasına kulunç kırmak denilmektedir. Bazı durumlarda bu sert masajlar hastaya zarar verme potansiyeline sahiptir. O nedenle dikkatli olunmalıdır. Ayrıca kulunç kasılmalarının geçmesi için gevşeme hareketleri, sıcak kompres ve masaj da yapılabilir. Fizik tedavi ve kuru iğne tedavisi ile kulunç ağrısı da giderilebilir.

Kulunç Belirtileri Nelerdir?

Günümüzde kulunç ağrıları çok sık görülmektedir. Şiddetli ağrılar ile ortaya çıkan kulunç doğru tedavi uygulanarak ağrıların giderilmesi sağlanır. Ayrıca kuluncun bazı belirtileri bulunmaktadır. Buna göre eklemlerde tutulma olur. Bazı kişilerde boyun, omuz ve sırt bölgesinde şiddetli ağrılar yaşanır. Buna bağlı olarak kişide yorgunluk ve halsizlik de görülür.

Ağrı kesici içilse dahi kulunç ağrıları geçmez. Kulunç olan bölgedeki kaslarda karıncalanma, batma ve uyuşma da yaşanabilir. Kaslarda şiddetli ağrının yanı sıra ağrılar nedeniyle uyku problemleri de yaşanabilir. Kulunç olan sırt bölgesinden kola doğru ağrı ve uyuşma hissi de ortaya çıkar.

Kulunç İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Genellikle sırt, boyun ve omuz bölgesinde görülen kulunç şiddetli ağrı yaratabilir. Çoğunlukla kadınlarda kulunç görülmektedir. Kulunç en sık görülen fiziksel hastalıklardan bir tanesidir. Ayrıca vücudun belli başlı bölümlerinde oluşan bu kulunçlar yaşamı da olumsuz etkilemektedir. Sık sık yaşanan ve yoğun ağrılar meydana getiren kulunç farklı şekillerde tedavi edilir.

Kulunç kronik bir hale gelmiş ise mutlaka bir doktora başvurmak gerekir. Ayrıca daha hareketli bir yaşam tarzı da benimsenmelidir. Uzun süre masa başında çalışan kişiler gün içerisinde daha hareketli olabilirler. Ayrıca düzenli olarak masaj ve egzersiz yapıldığı takdirde kulunç da kolay bir şekilde tedavi edilir. Önemli olan sürekli hareketsiz bir yaşam benimsenmemelidir. Bunun için kişiler dengesiz bir şekilde yük kaldırmamalılar. Ani vücut hareketlerinden de kaçınılmalıdır. Omurgada tutulma nedeniyle kulunç ortaya çıkabilir. Tedbir alınmadan soğuk ve rüzgarlı havalarda kalınmamalıdır.