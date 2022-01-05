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Kültür Koleji Vakfı’nda görev değişimi

#Fahamettin Akıngüç#Ful Akıngüç#Lale Akıngüç
Kültür Koleji Vakfı’nda görev değişimi

Kuruluş yılı olan 1986’dan bu yana Fahamettin Akıngüç’ün başkanlığında çalışmalarını sürdüren Kültür Koleji Vakfı’nın, yeni başkanı İstanbul Kültür Eğitim Kurumları (İKEK) Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Kültür Eğitim Kurumları (İKÜ) Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ful Akıngüç oldu. Başkan yardımcılığını ise Lale Akıngüç’ün devraldı.

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EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ BURSLARI
Ful Akıngüç, vakfın yeni dönem misyonu ve gelecek projelerini şöyle özetledi: “Özellikle eğitim ve sağlık gibi insan yaşamına doğrudan dokunan alanlarda kâr amacı gütmeyen kuruluşların varlık göstermesi çok önemli. Küresel krizler kaynaklara erişimde ciddi kısıtlamalar yarattı. Bilgi uçurumu dünyanın çözüm bekleyen ve giderek derinleşen yeni gerçeği. Bu noktada vakıflar eşitsizliklerin neden olduğu açmazları çözmek için onaran, dönüştüren bir güç olacaktır. 2021-2022 Akademik Yılı’nda pandemide iş ya da gelir kaybı yaşayan ailelerimiz için vakfımız, Eğitimde Fırsat Eşitliği programımızı devreye aldı. Başvurucu sürecinde Kültür Koleji Vakfı olarak başlattığımız girişimin anlamını ve vakıf olmanın değerini çok daha iyi kavradık.” Kültür Koleji Vakfı’nın yeni başkanı Ful Akıngüç, eğitimde fırsat eşitliğini koruyan, geliştiren projelerin yanı sıra bilimsel araştırmaları destekleyerek eğitimin tüm bileşenlerini; aileleri, öğretmenleri, okulları güçlendirecek projeler devam edecek.”

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#Fahamettin Akıngüç#Ful Akıngüç#Lale Akıngüç

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