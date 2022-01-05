Kültür Koleji Vakfı’nda görev değişimi

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EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ BURSLARI

Ful Akıngüç, vakfın yeni dönem misyonu ve gelecek projelerini şöyle özetledi: “Özellikle eğitim ve sağlık gibi insan yaşamına doğrudan dokunan alanlarda kâr amacı gütmeyen kuruluşların varlık göstermesi çok önemli. Küresel krizler kaynaklara erişimde ciddi kısıtlamalar yarattı. Bilgi uçurumu dünyanın çözüm bekleyen ve giderek derinleşen yeni gerçeği. Bu noktada vakıflar eşitsizliklerin neden olduğu açmazları çözmek için onaran, dönüştüren bir güç olacaktır. 2021-2022 Akademik Yılı’nda pandemide iş ya da gelir kaybı yaşayan ailelerimiz için vakfımız, Eğitimde Fırsat Eşitliği programımızı devreye aldı. Başvurucu sürecinde Kültür Koleji Vakfı olarak başlattığımız girişimin anlamını ve vakıf olmanın değerini çok daha iyi kavradık.” Kültür Koleji Vakfı’nın yeni başkanı Ful Akıngüç, eğitimde fırsat eşitliğini koruyan, geliştiren projelerin yanı sıra bilimsel araştırmaları destekleyerek eğitimin tüm bileşenlerini; aileleri, öğretmenleri, okulları güçlendirecek projeler devam edecek.”