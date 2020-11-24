Kulede öğretmenler sergisi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Cumhuriyet Müzesi arşivinden 37 fotoğrafın yer aldığı sergi Galata Kulesi'nin üçüncü katında açıldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, serginin İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nde açılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Serginin hem yerli hem yabancı turistlere hitap ettiğini belirten Yılmaz, "Bu fotoğraflar ve anlatımı, bize Türk eğitiminin geçirdiği safhaları, yapılan fedakarlıkları ortaya koyuyor. Öğretmenlerimizin gününü tebrik ederken, aslında bu mesleğe adım atanların hangi aşamalardan geçtiğini de göstermiş oluyoruz" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da Öğretmenler Günü sebebiyle farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğretmenlerin özverilerinin sergide somut olarak görülebileceğine söyleyen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 eğitim vizyonunda bilime sevdalı, kültüre duyarlı, meraklı ve ahlaklı bireyler yetiştirmek var. Bu vizyonla çok yönlü çalışmalar sürdürüyor. Bu anlamda da Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yaptığımız bu gibi işbirlikleri çok kritik bir noktada duruyor."