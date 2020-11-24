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Hürriyet
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Kulede öğretmenler sergisi

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Kulede öğretmenler sergisi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile MEB işbirliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Fotoğraf Sergisi düzenlendi. Sergi, iki hafta boyunca izlenebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Cumhuriyet Müzesi arşivinden 37 fotoğrafın yer aldığı sergi Galata Kulesi'nin üçüncü katında açıldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, serginin İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nde açılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Serginin hem yerli hem yabancı turistlere hitap ettiğini belirten Yılmaz, "Bu fotoğraflar ve anlatımı, bize Türk eğitiminin geçirdiği safhaları, yapılan fedakarlıkları ortaya koyuyor. Öğretmenlerimizin gününü tebrik ederken, aslında bu mesleğe adım atanların hangi aşamalardan geçtiğini de göstermiş oluyoruz" dedi.

Kulede öğretmenler sergisi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da Öğretmenler Günü sebebiyle farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğretmenlerin özverilerinin sergide somut olarak görülebileceğine söyleyen Yazıcı, şöyle konuştu:
"Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 eğitim vizyonunda bilime sevdalı, kültüre duyarlı, meraklı ve ahlaklı bireyler yetiştirmek var. Bu vizyonla çok yönlü çalışmalar sürdürüyor. Bu anlamda da Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yaptığımız bu gibi işbirlikleri çok kritik bir noktada duruyor."

Kulede öğretmenler sergisi

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