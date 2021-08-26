Kulak Tıkanıklığı Nasıl Açılır? Kulak Tıkanlıklığı Kendiliğinden Geçer Mi?

Enfeksiyon nedeni ile kulakta tıkanma gibi istenmeyen durumlar yaşanabilmektedir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığı zaman insanlar bu tıkanıklığın nasıl geçeceğini merak etmektedir. Kulak tıkanıklığı genellikle kendiliğinden geçmektedir.

Kulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Kulak tıkandığı zaman bilinçsiz olarak açmayı denemek çok daha kötü sonuçlara neden olabilmektedir. Kulak tıkanıklığı basit bir nedenden meydana gelebileceği gibi çok daha kötü sebepler nedeniyle de oluşabilmektedir.

Kulak tıkanmasının nedenleri şu şekildedir;

Çok sık seyahate çıkmak.

Yüzme Sporu ile ilgilenmek

Çok yükseklerde, kanyon ve tepelik gibi alanlarda uçağa binildiği zaman uçak kalkarken kulakta tıkanma meydana gelebilmektedir.

Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar nedeni ile kulakta tıkanıklık meydana gelebilmektedir.

Banyo yaparken ya da yüzme sırasında kulağa su kaçması da tıkanmaya neden olmaktadır.

Kulak tıkanıklığı semptomları, tıkanıklığa neden olan sebeplere göre değişiklik gösterebilmektedir. Kulak tıkanıklığının belirtileri;

Kulakta ağrı oluşumu

Kulakta dolgunluk hissi meydana gelmesi

İşitme kaybı

Dengede kayıp

Enfeksiyon sebebi ile kulakta ağrı

Kulakta çınlama ve benzeri sesler

Kulak Tıkanıklığı Kendiliğinden Geçer mi?

Kulak tıkanıklıkları çoğunlukla geçicidir. Genelde birkaç saat ya da birkaç gün sürmektedir. Kulak tıkanıklığının geçmemesi halinde ve kulakta ağrı olması durumunda kişilerin mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna görünmesi gerekmektedir.

Kulak tıkanıklığının nasıl düzeleceği tıkanma sebebine göre değişkenlik göstermektedir. Tıkalı bir kulağı açmak için öncelikle östaki borusunun açılması gerekmektedir. Bu şekilde basınç azaltılmış olur. Bunu yapmak için ise sakız çiğneyebilir, esneyebilirsiniz.

Kulak tıkanıklığı basınç değişimleri gibi basit bir sebep yüzünden oluşabilir. Ancak daha ciddi bir problem yüzünden de meydana gelebilmektedir. Kulak tıkanıklığında kullanılan ilaç grupları;

Antihistaminikler: Alerjiye bağlı kulak tıkanıklığı durumlarında bu ilaçlar kullanılmaktadır.

Antibiyotikler: Orta kulak iltihabı gibi rahatsızlıklarda antibiyotik tedavisine başvurmak gerekmektedir.

Damlalar: Kulak kirlerinin birikerek işitme kanalını tıkaması sonucunda da kulakta tıkanma ve işitme kalitesinin düşmesi gibi durumlar yaşanabilmektedir. Bu durumda damla kullanmak gerekir.

Dekonjestanlar: sinüslerin gerçekleştirdiği basınçlar nedeni ile de kulakta tıkanma olabilir. Bunun için ağızdan alınan burundan püskürtülen dekonjenstanlar kullanılması gerekir.