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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 03:23 | Son Güncelleme:

Kula Bela Gelmez Hak Yazmadıkça Hak Bela Yazmaz Kul Azmadıkça atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Kula Bela Gelmez Hak Yazmadıkça Hak Bela Yazmaz Kul Azmadıkça atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri öğüt veren, ders niteliğindeki kalıplaşmış sözlerdir. Kula bela gelmez hak yazmadıkça hak bela yazmaz kul azmadıkça atasözünün anlamı nedir? Kula bela gelmez hak yazmadıkça hak bela yazmaz kul azmadıkça cümlede nasıl kullanılmaktadır. İşte Kula bela gelmez hak yazmadıkça hak bela yazmaz kul azmadıkça atasözünün detayları.

İnsanlar atasözlerini hayatlarındaki en uygun durumda, en uygun anda kullanırlar. Çok duyulan atasözlerinden biri de kula bela gelmez hak yazmadıkça hak bela yazmaz kul azmadıkça atasözü her insanın başına gelebilecek olan sıkıntı ve sorunlarla ilgili durumlarda kullanılmaktadır.

 Kula Bela Gelmez Hak Yazmadıkça Hak Bela Yazmaz Kul Azmadıkça Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 İnsanların başına gelen şeylerin, kendilerinin yönelişi ve tercihlerinin sonucudur. İnsanların başına durduk yerde bir musibet gelmez. Öncelikle insanın kendisi azar, sınırı aşar ve ardından Allah o yönde bir takdirde bulunur. Kişi kendisinin azgınlığı nedeni ile kötü durumlara düşebilmektedir.

 Kula Bela Gelmez Hak Yazmadıkça Hak Bela Yazmaz Kul Azmadıkça Cümle İçinde Örneği

Yıllar boyunca insanlara yaptığı haksızlıklardan sonra bu hale geldi, kula bela gelmez hak yazmadıkça hak bela yazmaz kul azmadıkça demişler. 

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