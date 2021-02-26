Kul Sıkışmayınca Hızır Yetişmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
İnsan hayatı boyunca sayılmayacak kadar zor durumda kalmaktadır. Her insanın sıkıntıya düştüğü daraldığı anlar bulunmaktadır. Sıkıntılı zamanların geçeceğine olan inancı arttırmak ve manevi olarak rahatlamak için kul sıkışmayınca hızır yetişmez atasözü bu durumda kullanılmaktadır. Kul sıkışmayınca hızır yetişmez ne anlama gelmektedir? Atasözü hakkındaki bilgileri sizler için derledik.
İnsan inancı gereği başına gelen bela ve musibetlerden Allah'a sığınır ve hızır aleyhisselamın yardımına koşacağına inanarak az da olsa rahatlık duygusuna kavuşmak istemektedir. Hızır aleyhisselam ölmeden dünyada hala gezdiğine inanılan bir peygamberdir. İnsanlara ışık hızıyla yardım ettiğine inanılmaktadır. Hızır aleyhisselamın hakkında birçok rivayet bulunmaktadır. Atasözleri de hızır yardımını destekleyici olarak zor anlarda bir çıkış yolunun oluğu inancını vurgulamaktadır
Kul Sıkışmayınca Hızır Yetişmez Atasözü Ne Anlama Gelmektedir?
Kul sıkışmayınca hızır yetişmez sözü de beklenti içeren bir sözdür. Zor durumda tam anlamıyla kalındığında ancak hızır tarafından yardım edileceği anlamına gelmektedir.
Kul Sıkışmayınca Hızır Yetişmez Atasözü Cümle İçinde Kullanımı İle Örnekler
Sınavlar üst üste geldi hepsini geçerim kul sıkışmayınca hızır yetişmez.
Ödemeler birikti nasıl işin içinden çıkacağımı bilemiyorum. Üzülme ödersin kul sıkışmayınca hızır yetişmez.
İşe geç kaldım diye üzülürken birden patronum aradı ve izin verdi ne demişler kul sıkışmayınca hızır yetişmez.
Kul sıkışmayınca hızır yetişmez atasözü birçok yerde kullanılmaktadır.