Kul Sıkışmayınca Hızır Yetişmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsan inancı gereği başına gelen bela ve musibetlerden Allah'a sığınır ve hızır aleyhisselamın yardımına koşacağına inanarak az da olsa rahatlık duygusuna kavuşmak istemektedir. Hızır aleyhisselam ölmeden dünyada hala gezdiğine inanılan bir peygamberdir. İnsanlara ışık hızıyla yardım ettiğine inanılmaktadır. Hızır aleyhisselamın hakkında birçok rivayet bulunmaktadır. Atasözleri de hızır yardımını destekleyici olarak zor anlarda bir çıkış yolunun oluğu inancını vurgulamaktadır

Kul Sıkışmayınca Hızır Yetişmez Atasözü Ne Anlama Gelmektedir?

Kul sıkışmayınca hızır yetişmez sözü de beklenti içeren bir sözdür. Zor durumda tam anlamıyla kalındığında ancak hızır tarafından yardım edileceği anlamına gelmektedir.

Kul Sıkışmayınca Hızır Yetişmez Atasözü Cümle İçinde Kullanımı İle Örnekler

Sınavlar üst üste geldi hepsini geçerim kul sıkışmayınca hızır yetişmez.

Ödemeler birikti nasıl işin içinden çıkacağımı bilemiyorum. Üzülme ödersin kul sıkışmayınca hızır yetişmez.

İşe geç kaldım diye üzülürken birden patronum aradı ve izin verdi ne demişler kul sıkışmayınca hızır yetişmez.

Kul sıkışmayınca hızır yetişmez atasözü birçok yerde kullanılmaktadır.