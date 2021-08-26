Küf Lekesi Nasıl Çıkar? Islak Kalan Çamaşırdan Küf Lekesi Nasıl Çıkar?

Havada yer alan sporların nemli ve sıcak ortamda çoğalması durumuna küf adı verilmektedir. Küfler rutubetli, sıcak ve karanlık alanlarda üreyen bir mantar çeşidi olarak bilinmektedir. Günlük hayatta kıyafetlerde, evin duvarlarında, banyo ve tuvaletlerde, çatı katlarında, ekmeklerde, sebzelerde ve meyvelerde küfler ile karşılaşmak bir hayli yaygındır. Bu küflerin yer aldığı alandaki lekeleri çıkarmak bir hayli zordur.

Islak Kalan Çamaşırdan Küf Lekesi Nasıl Çıkar?

Nemli ve sıcak alanlarda bir hayli fazla bulunan küflerin sebep olduğu lekeler insanları rahatsız etmektedir. Özellikle de ıslak kalan çamaşırlardaki küf lekeleri moral bozukluğuna neden olabilmektedir. Bunun için yapılması gerekli olan yöntem bir leğenin içerisine ılık bir su ilave etmektedir. Daha sonra ise küf lekesi bulaşan ıslak bir kıyafetin bu suyun içerisine koyulması gerekmektedir. Ardından alınan bir bardak süt küf lekesinin üstüne dökülür ve küf lekesi olan alan el yardımı ile iyice çitilenir. Son olarak ise bu biçimde biraz beklettikten sonra iyi bir şekilde yıkanır. Küf lekesinin kaybolduğu görülecektir.

Küf Lekesine Karşı Alternatif Çözümler Nelerdir?

Pek çok alternatif yol ve teknik ile de küf lekesinden kurtulmak mümkün olmaktadır. Bunlardan en bilinenleri genelde karbonat, amonyak veya çamaşır suyu kullanmaktır. Bunun dışında; her şeyden önce yapılması gereken en doğru yöntem ise önlem almaktır. Sık sık havasız kalan gardıropların havalandırılması, kıyafet ve kumaşların nemli bırakılmaması ve düzenli aralıklar ile beraber kontrol edilerek küflenmenin önüne geçmek mümkün olmaktadır. Ayrıca unutulmaması gerekli olan birkaç püf noktası bulunmaktadır; oksijenli su, amonyak ve çamaşır suyuyla işlem yapılacaksa muhakkak eldiven kullanmalıdır ve çamaşırları yıkadıktan sonra şayet küf lekesi bütünüyle geçmemiş ise çamaşırları kurutmamak gerekmektedir. Bunun sebebi, kurutma işlemi lekenin çok daha derine işlemesine sebebiyet vermektedir.