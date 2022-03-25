Küçürek hikaye nedir, nasıl yazılır ve özellikleri nelerdir? Minal hikaye temscileri (yazarları) ve eserleri

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Küçümen hikayeyi diğer yazım türlerinden ayıran en belirgin özellik hikayenin kısa olarak anlatılması olmaktadır.

Küçümen Hikaye Nedir?

Edebiyatta pek çok yazım türü bulunmaktadır. Kimi yazım türleri eski tarihlerden günümüze kadar gelmektedir. Bazıları ise günümüzde popüler olarak kullanılan yazım türleri olmaktadır. Küçümen hikaye türü günümüzde popüler olan bir yazım türü olmaktadır. Bu hikaye türünde olaylar kısa olarak anlatılmaktadır. Hikayelerde olduğu gibi olay örgüsü uzun ve detaylı bir şekilde anlatılmamaktadır.

Kısa anlatımı ile daha akılda kalıcı ve etkileyici olmaktadır. Kısa anlatımların olması çocukların kitaplarında daha etkili olmaktadır. Çünkü çocukların yapıları gereği dikkat seviyeleri düşü olmaktadır. Kısa hikayeler sayesinde çocuklar hikayelere odaklanabilmektedir. Uzmanlar bu yazı türünün çocuklar için etkili olduğu konusunda hem fikir olmaktadır.

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Küçürek Hikaye Nasıl Yazılır?

Edebiyattaki yazım türleri farklılık göstermektedir. Her yazım türünün farklı bir yapısı bulunmaktadır. Küçürek yani minimal hikayenin yazımı sırasında bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Bu hikaye türünde yazılırken küçük hikayelere, monologlara, düşlere yer verilmektedir. Tüm bunlardan yola çıkarak okuyucunun kendi kurgusunu oluşturması hedeflenmektedir. Küçümen hikayenin yazım şekli şu şekilde olmaktadır;

Konu anlatımı mantık çizgisine göre ilerlemektedir.

Normal hikayelere göre daha kısa olmaktadır.

Kısa anlatımın içinde yoğun bir anlatım bulunmaktadır.

Mantık çerçevesinde anlatım yapılmaktadır.

Hikayede kişilerin sonuçlara ulaşması için teşvik edilmesi söz konusu olmaktadır.

Küçümen Hikayenin Özellikleri Nelerdir?

Bu hikaye türünü diğer hikaye türlerinden ayıran bazı özellikler bulunmaktadır. Minimal hikaye türü günümüzde giderek daha popüler olmaktadır.

Küçümen hikayeler kısa olduğu için kişiler sıkılmadan hikayeyi okumaktadır.

Hikayelerin sonu getirilmemektedir.

Hikayenin sonu kişinin hayal gücüne bırakılmaktadır.

Kişilerin her biri kendi dünya görüşlerine ve bakış açılarına göre bir son yaratmaktadır.

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Bu hikaye türü kişilerin yaratıcılıklarını tetiklemektedir.

Kişilerin hayal dünyasının sınırları genişlemektedir.

Kısa olduğu için teknolojik platformda sunulması ve okunması kolay olmaktadır.

Hikaye içinde düşündürücü ve edebi kelimeler bulunmaktadır.

Sanattaki minimaliz akımı hikayelere yansımaktadır.

Minimal hikayeler tek cümle ile 700-800 kelimeden arasında olmaktadır.

Hikayede çok fazla ayrıntıya yer verilmemektedir.

Hikayede bulunan boşlukların okur tarafından doldurulması gerekmektedir.

Minimal Hikaye Temsilcileri Kimlerdir?

Küçümen hikaye temsilcileri bizde ve dünyada bulunmaktadır. Günümüzde minimal hikaye akımı giderek daha popüler olmaktadır. Bu hikayelerin içinde kişi, mekan gibi ayrıntılar fazla olmamaktadır. Bu akımın popüler öncüleri şunlar olmaktadır;

Dino Buzati

Jolia Cortezar

Kafka

Sevim Burak

Necati Tosuner

Ferit Edgü

Mehmet Harmancı

Taner Karakoç

Hulki Aktunç

Haydar Ergülen

Refik Algan

Küçük İskender

Cemal Şakar

Hürriyet Yaşar

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Minimal Hikaye Eserleri

Bu akımla yazı yakan pek çok yazarın eseri bulunmaktadır. Hikayelerin kısa ve farklı yapıda olduğu görülmektedir. Kişilerin hayal gücünü geliştirmesi adına faydalı olmaktadır. Sadece yetişkinlere değil çocuklara da hitap etmektedir. Necati Tosuner – Yakamoz avına çıkmak bu hikayelerden birini örnek verilebilir. Hikaye sadece 10 cümleden oluşmaktadır. Yazar burada bir an anlatmaktadır. Ama insan zihninde yarattığı şeyler çok daha fazla olmaktadır.

Ferit Edgü’nün yangın adlı bir eseri bulunmaktadır. Yazar bu eserinde yangının tabiatta yarattığı zararı ve bunun etkisinin uzun yılar süreceğini anlatmaktadır. Üstelik bunu yarım sayfalık bir yazım ile yapmaktadır.