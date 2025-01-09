Küçükçekmeceli liseliler ABD’de İHA yarıştıracak

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İstanbul Küçükçekmece’deki Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi’nde iki yıl önce kurulan Havacılık Kulübü ABD’de düzenlenen SUAS’a katılmaya hak kazandı. 24-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek ve 20 farklı ülkeden üniversite düzeyinde takımların katılacağı yarışmaya seçilen Küçükçekmeceli öğrenciler, Türkiye’den bu yarışmaya kabul edilen ilk lise ekibi oldu. Havacılık ve savunma sanayii devlerinin de dikkatle takip ettiği ve genç yetenekleri keşfetmek için hazır bulunacağı yarışmada ülkemizi temsil edecek olan liseliler farklı ülkelerden hem askeri hem sivil yüksek öğretim kurumlarına karşı yarışacak. Verilen parkuru en hızlı sürede ve en az hasarla tamamlayanan ayrıca verilen yük bırakma görevini de sorunsuz başarabilen ekip yarışmanın kazananı olacak.

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ABD DENİZ KUVVETLERİ OKULU DA RAKİBİMİZ

Kulübün takım kaptanı olan 11’inci sınıf öğrencisi Mert Tayfur dünyanın en prestijli insansız hava aracı yarışmalarından birine giden yolculuğun nasıl başladığını şöyle anlattı:

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Erdem Kürşat Bakır ve Mert Tayfur“2 sene önce kurduğumuz kulübümüzde ilk önce altyapı, sponsor bulma, başka okulların ve üniversitelerin havacılık kulüpleriyle bağ kurma çalışmalarına ağırlık verdik. Sonra sponsorlarımızı bulup atölyemizi kurduk. Tanıtım, medya ve mekanik olarak departmanlara ayrıldık. Takım üyelerini okulumuz öğrencileriyle gerçekleştirdiğimiz mülakatlarla seçtik. Başarılı işler yapabildiğimizi ve ilerleyebileceğimizi görünce ABD ’nin savunma ve havacılık merkezi olarak kabul edilen Maryland şehrinde 23 yıldır savunma sanayii devlerinin desteğiyle düzenlenen SUAS’a başvurmaya karar verdik. Bu yarışmaya her yıl 55 üniversite 5 lise takımı olmak üzere 60 takım katılıyor ancak lise takımları genelde ABD’den seçiliyor. Ülkemizde bu yarışmaya katılan üniversite takımları var ama lise takımı yok. Biz bu sene ilke imza atarak, bu yarışmadan kabul alan ilk Türk lise takımı olduk. Bu yarışmaya ABD Deniz Kuvvetleri’nin okulunun takımı da katılacak. Yani zorlu rakiplerimiz olacak.”

TEST UÇUŞU OCAK’TA

“Başvuru aşamasında öncelikle yaptığımız prototipin 3 mil mesafeli bir uçuş videosunu gönderdik. Anlık uçuş verilerini de aynı şekilde yarışma yönetimine ilettik ve kabul edildik” diyen Erdem Kürşat Bakır ise, “Bu yarışmayı İHA’ların Formula 1’i gibi düşünebiliriz. Verilen parkuru en hızlı ve kazasız, kırımsız tamamlayan ekip en iyi dereceyi elde etmiş oluyor. Verilen görevde ise İHA’ların 300 gramlık 4 yükü 3 mil uçtuktan sonra otonom şekilde belirlenen alana bırakması isteniyor. Belirlenen tasarım şartlarına göre İHA’mızı son haline getireceğiz. Tasarım aşamasını bitirdiğimiz İHA üzerindeki pillerle 30 dakikalık uçuş özelliğine sahip olacak. Kullanacağımız motorlar 11 kilo taşıyabiliyor. Yük bırakma işlemi görüntü işleme yöntemiyle gerçekleştirecek. Ayrıca yarışmada taşınacak yükleri de 3 boyutlu yazıcıda kendimiz üretiyoruz. Projesi hazır olan İHA’mızın ilk test uçuşunu Ocak ayında yapmayı planlıyoruz” dedi.

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EN BÜYÜK ÖDÜL İYİ ÜNİVERSİTELERİN KAPISINI AÇMASI OLACAK

Bir diğer kulüp üyesi Özgür Yavuz ise yarışmanın kendileri ve gelecekteki kariyerleri için çok önemli olduğunu şu sözlerle vurguladı;

“SUAS yarışmasının 24-26 Haziran arasındaki finallerinde birincilere 7 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin dolar ödül verilecek. Burada elde edilen para ödülünüyle yeni üretimlerimize katkı sağlamak istiyoruz. Ancak yarışmada derece elde etmenin dünya çapında getirdiği bir prestij ve bizim için gelecek adına önemli kazanımları olacak. SUAS’ın düzenlendiği günlerde büyük firmaların yetenek avcılarının da orada olacağını biliyoruz. İş çevremizi geliştirme ve kendimizi ispatlama konusunda önemli bir fırsat olarak görüyoruz. SUAS’a lise düzeyinde katılmanın pek çok üniversitenin kapısını açacağını düşünüyoruz.”