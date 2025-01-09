Küçükçekmeceli liseliler ABD’de İHA yarıştıracak

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İstanbul Küçükçekmece’deki Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi’nde iki yıl önce kurulan Havacılık Kulübü ABD’de düzenlenen SUAS’a katılmaya hak kazandı. 24-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek ve 20 farklı ülkeden üniversite düzeyinde takımların katılacağı yarışmaya seçilen Küçükçekmeceli öğrenciler, Türkiye’den bu yarışmaya kabul edilen ilk lise ekibi oldu. Havacılık ve savunma sanayii devlerinin de dikkatle takip ettiği ve genç yetenekleri keşfetmek için hazır bulunacağı yarışmada ülkemizi temsil edecek olan liseliler farklı ülkelerden hem askeri hem sivil yüksek öğretim kurumlarına karşı yarışacak. Verilen parkuru en hızlı sürede ve en az hasarla tamamlayanan ayrıca verilen yük bırakma görevini de sorunsuz başarabilen ekip yarışmanın kazananı olacak.
ABD DENİZ KUVVETLERİ OKULU DA RAKİBİMİZ
Kulübün takım kaptanı olan 11’inci sınıf öğrencisi Mert Tayfur dünyanın en prestijli insansız hava aracı yarışmalarından birine giden yolculuğun nasıl başladığını şöyle anlattı:
TEST UÇUŞU OCAK’TA
“Başvuru aşamasında öncelikle yaptığımız prototipin 3 mil mesafeli bir uçuş videosunu gönderdik. Anlık uçuş verilerini de aynı şekilde yarışma yönetimine ilettik ve kabul edildik” diyen Erdem Kürşat Bakır ise, “Bu yarışmayı İHA’ların Formula 1’i gibi düşünebiliriz. Verilen parkuru en hızlı ve kazasız, kırımsız tamamlayan ekip en iyi dereceyi elde etmiş oluyor. Verilen görevde ise İHA’ların 300 gramlık 4 yükü 3 mil uçtuktan sonra otonom şekilde belirlenen alana bırakması isteniyor. Belirlenen tasarım şartlarına göre İHA’mızı son haline getireceğiz. Tasarım aşamasını bitirdiğimiz İHA üzerindeki pillerle 30 dakikalık uçuş özelliğine sahip olacak. Kullanacağımız motorlar 11 kilo taşıyabiliyor. Yük bırakma işlemi görüntü işleme yöntemiyle gerçekleştirecek. Ayrıca yarışmada taşınacak yükleri de 3 boyutlu yazıcıda kendimiz üretiyoruz. Projesi hazır olan İHA’mızın ilk test uçuşunu Ocak ayında yapmayı planlıyoruz” dedi.
EN BÜYÜK ÖDÜL İYİ ÜNİVERSİTELERİN KAPISINI AÇMASI OLACAK
Bir diğer kulüp üyesi Özgür Yavuz ise yarışmanın kendileri ve gelecekteki kariyerleri için çok önemli olduğunu şu sözlerle vurguladı;