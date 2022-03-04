Küçükçekmece Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Küçükçekmece Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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Küçükçekmece'nin en bilinen ve en fazla turist çeken yerleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Selçuklu Parkı

2- Kanarya Sahili

3- Mehmet Akif Ersoy Parkı

4- Şair Nedim Parkı

5- Halkalı Çamlık Piknik Alanı

Küçükçekmece Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

İstanbul Avrupa yakasında yer alan Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir ile birlikte Küçükçekmece Adliyesine bağlıdır. Küçükçekmece Adliye Sarayı adıyla da bilinen adliye, Kartaltepe Mahallesinde yer almaktadır.

İstanbul Küçükçekmece Avrupa mı? Anadolu Yakası mı?

Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçeleriyle sınır komşusu olan Küçükçekmece, Avrupa Yakasında yer almaktadır.

Küçükçekmece ile İlgili Bilgiler

1987 yılında Bakırköy'den ayrılarak ilçe olan Küçükçekmece'de yer alan en kalabalık semtler ve mahalleler şu şekilde sıralanabilir:

1- Atakent Mahallesi

2- Cennet

3- Halkalı

4- Cumhuriyet Mahallesi

5- Sefaköy

6- Fevzi Çakmak Mahallesi

7- Yarımburgaz

8- Gültepe Mahallesi

9- Mehmet Akif Mahallesi

10- Sultan Murat Mahallesi

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Küçükçekmece'ye giden otobüs hatlarından bazıları şunlardır: 144M, 79Y, BN2, 498, 303.

Küçükçekmece Gölü dışında Nakkaş Deresi ve Sazlıdere bu ilçenin sınırları içerisinde yer alır.