Küçük profesyoneller sahnede rüzgar gibi esti

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Araştırmalar müzik ile iç içe büyüyen çocukların zekâ ve sosyal gelişimlerinin çok daha pozitif yönde geliştiğini gösteriyor. Mesela okul öncesinde bir enstrüman çalan çocuklarda bu faydanın çok daha fazla olduğunu duygusal, dil gelişimini iyi yönde etkilediğini ve bilişsel anlamda da yarar sağladığını gösteren araştırmalar var.

İstanbul'da bulunan Aleaddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri geçtiğimiz günlerde bir etkinlik düzenledi ve konser verdi. Sahnede, lisenin öğrencisi olmasa da en küçüğü 7 yaşında en büyükleri ise 18 yaşında olan, tam 62 kişilik dev bir kadro vardı. Orkestranın başında ise karı koca müzik öğretmeni olan ve aynı okulda görev yapan Gülen Demirbağ ile Yunus Emre Demirbağ bulunuyordu. Öğrenciler, gösterilerini kendilerini yetiştiren öğretmenlerine hediye etti.

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'GÜZEL SANATLAR LİSESİNİN KAPILARI SANATSEVERLERE AÇIK'

Gösteri öncesinde buluştuğumuz Aleaddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Erçevik Orman, güzel sanat liselerinin kapılarının sanat ile hemhal olmak isteyen öğrencilere açık olduğunu belirterek şunları söyledi: Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen biz öğretmenler sesimizi her yere duyurmak istiyoruz. Öğretmenler Günü de bizim için bu anlamda çok önemli. Kurumumuz lise olduğu için lise öğrencilerimiz ile düzenledik. Ancak bu etkinliğe özel iki küçük ilkokul öğrencimiz de var. Değişik bir renk ve ses katmak istedik. Güzel sanatlar liseleri çeşit çeşit. Tematik güzel sanatlar liseleri var mesela sadece sanat müziği eğitimi veriyorlar, sadece halk müziği eğitimi veren liseler var, bir de genel güzel sanatlar liseleri var. Mesela bizim okulumuzda sadece görsel sanatlar ve müzik bölümü var. Ancak tiyatro bölümü olan liseler de var. Aslında kendini sanata adayan ve sanatla ifade edebileceğini inanan tüm öğrencilerimiz için güzel sanatlar lisesi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunmaktadır. Sanatçı olma yolunda, sanatsever olma yolunda adım atmak isteyen tüm gençlerimiz güzel sanatlar liselerinden faydalanabilirler. Müzik o kadar güçlü ki bir dram filmine hareketli müzik eklediğinizde film komediye dönebiliyor.

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Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Başkanı Yunus Emre Demirbağ: Müzik bir matematiktir ve buna göre hareket edersiniz. Müziğin insan üzerindeki etkisi zaten kanıtlanmış durumda. Ruhsal sorunları olan hastalar üzerinde müzikle tedavi yapıldığı biliniyor ve uygulanıyor. Tıp da bunu kabul etmiş durumda. Çocuklar kendi seçtikleri enstrümanlara duygu ve düşüncelerini aktarmaya başladığında bu çok daha güzel bir hale bürünüyor. Dolayısıya daha duygusal ve zekası ileriye dönük hareketler yapabilecek konuma gelmiş oluyor. Okulda, toplu ve bireysel derslerimiz var. Ayrıca yaptığımız işleri burada stüdyomuzda kayıt da yapıyoruz ve Youtube'da yayınlıyoruz.

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Gösterilerde sahne alan en küçük sanatçılardan biri ise 7 yaşındaki Maya Karabacak oldu. Arkadaşı Ekin Gazioğlu ile birlikte Erol Evgin'in meşhur parçası "Söyle Canım"ı seslendiren Maya Karabacak, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. 4 yaşımdan beri söylüyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Beni ekibe kabul ettikleri için çok teşekkür ederim" dedi.