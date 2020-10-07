Küçük Prens kitabını kim yazmıştır? Küçük Prens kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Küçük Prens kitabı da gerek kurgusal karakterleri gerekse de vermek istediği ana fikri ile en çok okunan ve paylaşılan kitaplar arasına girmiştir. Küçük Prens kitabını okumak isteyen kişiler internet üzerinden kitap satışı yapan sitelerden bu kitabı satın almakta ve okuyuculara önermektedirler. Küçük Prens kitabı yabancı bir yazarın kaleme almış olduğu eserdir. Peki, Küçük Prens kitabını kim yazmıştır Küçük Prens kitabının konusu nedir? Küçük Prens kitabının özeti nedir? Küçük Prens kitabının karakterleri nelerdir? İşte Küçük Prens kitabına dair her şey.

Küçük Prens kitabı 6 Nisan 1943 yılında yayınlanmıştır. Fransız yazar tarafından kaleme alınan Küçük Prens kitabı masal türünde yazılmış bir kitaptır. 1943 yılında yayınlandıktan sonra kısa süre içerisinde Dünya'nın en çok okunan kitapları arasına girmiştir. Küçük Prens kitabı toplam 96 sayfalık bir kitaptır. Fabl ve fantastik kurgu türünde yazılmış ve en çok okunan kitaplar arasına girmiştir. Küçük Prens toplam 12 kez de sinemaya uyarlanmıştır. Eser ilk yayınlandığında sadece Fransızca ve İngilizce dilinden yayınlanmıştı. Daha sonra ise yavaş yavaş tüm dillere çevrildi. Günümüzde Küçük Prens kitabı 210 dile çevrilmiştir.

Küçük Prens Kitabı Konusu ve Anafikri

Küçük Prens kitabının konusu bir çocuğun gözünden kendinden daha büyük kişilerin dünyası aktarılmaktadır. Küçük Prens kitabının ana fikri ise insanlar küçüklükten beri yaptıkları hataları büyüdükleri zaman unutmaktadır.

Küçük Prens Kitabını Kim Yazmıştır?

Küçük Prens kitabının yazarı ünlü Fransız yazar Antonie De Saint Exupery'dir.

Küçük Prens Özet

Pilot bir gün Afrika semalarında uçmaktadır. O sırada uçak birden arıza yapar ve motor bölümünden sesler gelir. Görünen o ki uçağın motoru bozulmuştur. Bundan dolayı uçak zorunlu iniş yapmak durumunda kalır. Pilot sağ salim uçağı indirir. Fakat indiği yerde tam olarak yardım isteyeceği birileri de yoktur. Çöl ortasına iniş yapan pilot bu saatten sonra tamamen yapa yalnızdır.

Çöl ortasında yorgun ve bitkin düşmüştür. Uykuya daldıktan sonra uykusunda garip sesler duyar. Duymuş olduğu bu sesler çok ince ve tiz bir sestir. Karşısında duran minik adamı farkeder. Adı Küçük Prens'tir. Bu gezegende ise tek başına yaşamaktadır. Elinde ise başka gezegenlerde görülemeyecek kadar güzel olan bir çiçek vardır. Bu çiçeği elinden hiç bırakmaz sıkı sıkı tutar. Küçük Prens pilota doğru yaklaşır. Ona "Bana bir koyun çizer misiniz?" der. Pilot ise şaşkınlıkla Küçük Prens'in bu sorusundan sonra tamamen uyanır. Şaşkınlıkla etrafına bakınmaya başlar.

Gördüğü şeyin bir rüya mı olup olmadığına karar veremez. Fakat biraz daha ayıldıktan sonra rüya değil bunun gerçek olduğunu sezer. Pilot biraz daha duraksadıktan sonra Küçük Prense "Ben iyi resim yapmayı bilmem ve bunu da zaten beceremem" der. Bunun sebebini ise küçükken büyüklerin söylediği sözlerden ötürü olduğunu iletir.

Küçük Prens ise "Bu benim için hiç önemli değil" der. Ardından tekrar aynı soruyu pilota iletir. Pilot ise küçükken çizdiği boğa yılanını çizer ve Küçük Prens'e gösterir. Küçük Prens ise daha sonra "Ben bu resmi değil bana bir koyun çizmeni istiyorum. Lütfen bana bir koyun çizer misin? der. Pilot ise küçükken büyüklerin ettiği sözlerden ötürü o yeteneğini geliştiremediğini söyler.

Küçük Prens Karakterleri

- Türk Gökbilimci

- Küçük Prens

- Tilki

- Kendini Beğenmiş

- Pilot

- Fenerci

- Demiryolu İşaretçicisi