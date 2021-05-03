Küçük Kaynarca Antlaşması Nedir? Küçük Kaynarca Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Osmanlı döneminde yapılan antlaşmalardan bir tanesidir. Küçük kaynarca antlaşması tarihin en önemli antlaşmalarından bir tanesidir. Bu antlaşmanın önemi ve sonuçları vardır.

Küçük Kaynarca Antlaşması Nedir?

Küçük kaynarca antlaşması Osmanlı imparatorluğu ve Rusya devleti arasında yapılmış olan bir antlaşmadır. Tarihin en önemli antlaşmalarından bir tanesi olan bu antlaşma ile birlikte iki devlet arasında ki savaşta sona ermiştir. Küçük kaynarca antlaşması barış ve ticaret antlaşması olarak bilinmektedir. Günümüzde Romanya'nın Dobruca şehri olan yerde imzalanan bir antlaşmadır.

Küçük Kaynarca Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleşmiştir?

Küçük kaynarca antlaşması Osmanlı imparatorluğu ve Rusya arasında gerçekleşen bir antlaşmadır.

Küçük Kaynara Antlaşması Tarihi ve Özeti

Küçük kaynarca antlaşması Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasındaki savaşa sona erdiren bir antlaşmadır. Bu antlaşma 21 Temmuz 1774 yılında iki devlet arasında imzalanmıştır. Antlaşmanın toplam da 11 tane koşulu bulunmaktadır. Bu antlaşma sonucunda Osmanlı imparatorluğunda toprak kayıpları yaşanmıştır. Toprak kayıpları bir hayli fazla olan bir antlaşmadır. Dolayısıyla Osmanlı imparatorluğunun aleyhine sonuçlar doğuran bir antlaşmadır. Ruslar ile 1768 yılında başlayan Rus Osmanlı savaşı toplam 6 yıl sürmüştür. 6 yıl sonunda ise Osmanlı imparatorluğu mağlup olarak bu antlaşmayı imzalamıştır.

Bu antlaşma ile birlikte Osmanlı imparatorluğunda gerileme dönemi başlamıştır. Gerileme dönemine giren Osmanlı imparatorluğu Ruslara karşı savaşlarda almış olduğu yenilgiden sonra bürokraside de yenik olarak sayılmıştır.

Küçük Kaynarca Antlaşması Maddeleri

- Ruslar Karadeniz'de daima kendi donanmalarını bulundurabileceklerdir.

- Ruslara ait olan bütün gemiler boğazlardan herhangi bir bedel ödemeden rahat bir şekilde geçecek. Osmanlı imparatorluğu buna karışamayacaktır.

- Yenik sayılan Osmanlı imparatorluğu Ruslara savaş tazminatı verecektir.

- Akdeniz'de yer alan Rusların tüm adası Osmanlı devletine ait olacak.

- Eflak ve Boğdan Osmanlı devletinin olacak.

- Kırım tamamen bağımsız bir bölge olacak.

- Osmanlı imparatorluğunun İngiltere ve Fransa'ya uygulamış olduğu kapitülasyonların aynı hakları Ruslar için de uygulanacaktır.

- Rusya Osmanlı devleti toprakları içerisinde konsolosluklar kurabilecektir.

Küçük Kaynarca Antlaşması Önemi

Osmanlı imparatorluğunu gerileme dönemine sokan ve gerileme döneminde imzalamış olduğu en ağır antlaşmalardan bir tanesidir. Bu antlaşma ile birlikte Osmanlı imparatorluğu tarihinde ilk defa bir tazminat ödemiştir. Daha önce Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz tamamen Türk gölü olmuştu. Bu antlaşma ile birlikte Karadeniz Türk gölü olmaktan çıkmış oldu. Rusların tarihten beridir gelen sıcak denizlere inme arzusu bu antlaşma ile bir nebze olsun gerçekleşmiştir. Osmanlı imparatorluğu tarihine bakılınca bu antlaşma Karlofça Antlaşması'ndan sonra imzalanmış olan en ağır antlaşmadır.

Küçük kaynarca antlaşması Osmanlı imparatorluğunun adeta elini kolunu bağlayan bir antlaşma olmuştur. Çünkü bu antlaşma ile birlikte Osmanlı imparatorluğunun iç ilişkilerine ve dış ilişkilerine müdahale edilmeye başlanmıştır.

Küçük Kaynarca Antlaşması Sonuçları

- Osmanlı imparatorluğu savaştan mağlup ayrılarak Ruslara tazminat ödemeye başlamıştır.

- Bu antlaşmasının bir doğal sonucu olarak Kırım kendi bağımsızlığını ilan etmiştir.

- Karadeniz Fatih Sultan Mehmet döneminden beridir Türk gölü halinde idi. Bu antlaşma sonucunda Türk yurdu olmaktan ve Türk gölü olmaktan çıkmıştır.