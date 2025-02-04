Küçük girişimci Defne ‘Çokoprenses’i tasarladı

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Bursa Cafer Yener İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Defne Özparlar, 12 Ocak Pazar günü ailesiyle atıştırmalık yiyordu. O sırada babasının Defne’ye ‘Neden Çokoprens’in bir kardeşi yok’ demesi üzerine Defne bir anda ‘Çokoprenses’ isimli yeni ürünü tasarlamaya başladı. Çok kısa süre içinde kalp şeklindeki ve içi pembe dolgulu ‘Çokoprenses’i ortaya çıkaran Defne, yine babasının yönlendirmesiyle bu fikrini Ülker’e sunmak istedi. Babası Barbaros Özparlar, Defne’nin bu tasarımını Linkedin üzerinden paylaştı ve çok kısa süre içinde bu paylaşım binlerce kişinin ilgisini çekti. Onlardan biri de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Dönüşüm ve Teknoloji Lideri Yahya Ülker’di. Ülker, bu paylaşıma yorum yaparak, “‘Bakalım Defne’nin hayal ettiği kadar güzel yapabilecek miyiz?’ dedi. Ardından 15 Ocak günü yani tam 3 gün sonra Defne, hayal ettiği ve tasarladığı Çokoprenses’ine kavuştu. Gelecekte hem ressam hem de komedyen olmayı hedefleyen Defne, geçirdiği süreci şöyle anlattı:

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TADINI ÇOK BEĞENDİM

“Tabletimde kullandığım bir tane tasarım uygulaması var. Onu açıp yaklaşık 1 saat içerisinde hayal ettiğim gibi içi pembe dolgulu, kalp şeklinde bir Çokoprenses tasarladım. Ailemin de tasarımımı beğenmesi üzerine babam, ‘bunu Ülker ile paylaşalım’ dedi. Sonrasında tasarımımı Linkedin üzerinden yayınladık ve Ülker’i etiketledik. Çok kısa bir süre içinde Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Dönüşüm ve Teknoloji Lideri Yahya Ülker, bu paylaşıma döndü. Bu paylaşımdan tam üç gün sonra hayal ettiğim Çokoprenses avuçlarımın arasındaydı. 4 paket gelen bu ürünü, ailem ve arkadaşlarımla paylaştım. Hepimiz tadını çok beğendik. İçinde çilek aroması vardı ve gerçekten lezzetliydi. Tam hayal ettiğim gibi olmuştu.”

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLMİŞTİ

Defne’nin yaptığı tasarımın sosyal medyada oldukça ilgi gördüğünü dile getiren anne Tülin Özparlar ise şunları söyledi:

“Bazıları sosyal medya yorumlarında bu tasarımın yapay zeka aracılığıyla yapıldığını iddia etti. Ancak ne yapay zeka ne de ailesi olarak biz bu sürece dahil olduk. Kalp şeklinde ve pembe dolgulu olması tamamen Defne’nin hayal ürünü. Öyle ki görselde kullandığı pembe rengini oluşturmak için de bir hayli uğraştığını söyledi. Ülker, bu konuda gerçekten çok hızlı davrandı. Bize ürünü getirdiklerinde ‘bunu bir evin mutfağında yapılmış gibi düşünün. Tamamen AR-GE ekibimizin hazırladığı bir ürün oldu’ dediler. Sadece bizim için sınırlı sayıda üretilen bu ürünün devamının olmayacağını da o zaman öğrendik.

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ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNE ORTAK OLMALIYIZ

Gelen paketler, Defne’nin tasarladıklarıyla birebir aynıydı. Sadece pembe dolgu yerine bildiğimiz kahverengi Çokoprens dolgusu vardı. İçine çilek aroması katmışlardı. Defne bunun üstüne ‘hayatımda ilk kez kendi tasarladığım bir ürünü yiyorum’ dedi. Bu yorumu dünyaya bedeldi. Henüz 10 yaşındayken böyle bir hayalini gerçekleştirmiş olması hepimizi çok mutlu etti. Eminim ki Defne’nin yaptığı işlerden çok daha iyisini yapan ve ondan yaşça küçük olan birçok çocuk vardır. Ancak bu noktada ebeveynlerin sağ duyulu olması çok önemli. Yani çocuklarının yaptığı bir şeyi ya da söylediği bir düşünceyi sadece alkışlayıp onlara aferin demek yerine, çocuklarının hayallerine ve fikirlerine ortak olmalılar. Bunu hepimiz yapmalıyız.

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ÜNİVERSİTEDE HİKAYESİNİ ANLATACAK

Defne’nin öğretmeni okuldaki diğer çocuklara örnek olması adına Defne’yi diğer sınıflara göndererek ondan yaptığı tasarımı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri anlatmasını istemiş. Bu sayede diğer çocuklara da girişimcilik konusunda örnek olmasını amaçlamış. Ayrıca Defne, önümüzdeki ay Hacettepe Üniversitesi İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, girişimcilik hikayesini anlatacak.”

SERİ ÜRETİM PLANIMIZ YOK

Ülker, Defne’nin tasarımını gerçekleştirmesi hakkında Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

“Ülker, LinkedIn üzerinden Barbaros Özparlar’ın kızı Defne’nin Ülker Çokoprenses tasarımı ve mesajıyla ilgili paylaşımını görür görmez hemen harekete geçti. Defne’nin hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya başladı. Defne’ye hediye etmek için ona özel sınırlı sayıda Çokoprenses üretti. Özel bir kit hazırlandı ve Ülker çalışanları, ailesiyle birlikte Defne’yi ziyaret ederek hayal ettiği Ülker Çokoprenses’i teslim etti. Bu hızlı süreçte amaç ona her zaman hatırlayacağı güzel bir anı bırakmaktı. Ülker Çokoprenses’i şimdilik sadece Defne için ona özel üreten ve hediye eden Ülker’in şu anda seri üretim planı bulunmuyor. Ülker’in köklü markalarından Çokoprens 1977 yılından bu yana tüketicileriyle buluşuyor.”